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2 декабря, 23:51

Английские клубы хотят подписать полузащитника сборной Туниса Скири

Мария Гусева
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Полузащитник сборной Туниса Эйе Скири не будет продлевать свой контракт с «Кельном». Соглашение рассчитано до лета 2023 года, поэтому игрок станет свободным агентом следующим летом.

По информации Sky Sport, у 27-летнего тунисца есть предложения из бундеслиги и английской премьер-лиги. Зимой «Кельн» может продать игрока за 3-4 миллиона евро.

В этом сезоне Скири забил 1 гол и получил 4 желтые карточки в 22 матчах за «Кельн». На чемпионате мира-2022 он отыграл полностью все три матча сборной Туниса в группе, но результативными действиями не отметился.

Сборная Туниса по футболу
ФК Кельн
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