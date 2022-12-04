«Реал» интересуется защитником «Байера» Фримпонгом

Защитник «Байера» и сборной Нидерландов Жереми Фримпонг может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Defensa Central.

По информации издания, руководство мадридского клуба заинтересовано в приобретении 21-летнего игрока и является лидером в гонке за футболиста. «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» также в числе кандидатов на покупку Фримпонга.

Контракт нидерландца с немецким клубом рассчитан до 2025 года. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел 21 матч за «Байер» во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

На данный момент Фримпонг выступает на чемпионате мира-2022 за сборную Нидерландов. ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В матче 1/4 мирового первенства команда встретится с аргентинцами 9 декабря, начало — 22.00 мск.