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Сегодня, 09:06

«Реал» интересуется защитником «Байера» Фримпонгом

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Байера» и сборной Нидерландов Жереми Фримпонг может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Defensa Central.

По информации издания, руководство мадридского клуба заинтересовано в приобретении 21-летнего игрока и является лидером в гонке за футболиста. «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» также в числе кандидатов на покупку Фримпонга.

Контракт нидерландца с немецким клубом рассчитан до 2025 года. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел 21 матч за «Байер» во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

На данный момент Фримпонг выступает на чемпионате мира-2022 за сборную Нидерландов. ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В матче 1/4 мирового первенства команда встретится с аргентинцами 9 декабря, начало — 22.00 мск.

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Обе забьют - да

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ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
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Аргентина 2
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