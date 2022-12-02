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Сегодня, 18:37

Пьянич признался, что хотел бы вернуться в «Ювентус»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич сообщил, что хотел бы вернуться в итальянский клуб. На данный момент футболист выступает за команду «Аль-Шарджа».

«В будущем я хотел бы вернуться в клуб в качестве тренера или менеджера, но, честно говоря, я еще не думал об этом досконально, сейчас я сосредоточен на футболе. Планирую играть еще три года», — цитирует 32-летнего хавбека todomercadoweb.

Пьянич выступал за «Ювентус» с лета 2016 года по сентябрь 2020-го, за это время хавбек принял участие в 178 матчах, забил 22 гола и отдал 41 голевую передачу. Он является четырехкратным чемпионом серии А и двукратным обладателем Кубка Италии.

В текущем сезоне боснийский полузащитник сыграл за эмиратский клуб в 13 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Миралем Пьянич
ФК Ювентус
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