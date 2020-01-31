Александр Мостовой: «Смолову надо перетерпеть. И, конечно, как можно быстрее начать забивать за «Сельту»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой считает, что нападающему Федору Смолову ?придется потерпеть, так как в первое время в испанском клубе будет непросто. Вчера было объявлено о переходе игрока сборной России в команду из Виго.

— Какой совет дадите Смолову?

— Федору надо перетерпеть. Ему точно в первое время придется непросто. Другая обстановка. И, конечно, как можно быстрее начать забивать.

— Скорости совсем другие по сравнению с РПЛ.

— Все другое. Он уже молодец, что туда поехал. Респект. Испанцы заваливают меня сообщениями. Отвечаю им: «Не бойтесь! Но если у Феди вдруг не получится, то приеду уже я». (Смеется.)

— Вы все-таки в Европу уехали гораздо раньше Смолова. Ему скоро 30...

— Но в «Сельту» я как раз попал в 29 лет. Если бы приехал туда в 21 год, то в 23 играл бы уже в «Реале» или «Барселоне». Способен ли Федя перестроиться в таком возрасте? Да. Просто ему надо сразу включаться. В принципе, команда-то там неплохая. Мы же увидели, что «Эспаньол», который находится в самом низу таблицы, занял первое место в группе Лиги Европы. Чемпионат Испании — это марка.

— Пример Смолова может стать прорывным для наших футболистов? Выйти из зоны комфорта и уехать в Европу...

— Про других говорить не могу. А Феде надо отдать должное. Это реально поступок. (Виталий Айрапетов)

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