Алехандро Гомес объяснил, почему не поехал в Саудовскую Аравию: «Не хотел, чтобы мои дети жили посреди пустыни»

Нападающий «Монцы» Алехандро Гомес рассказал, почему отклонил предложения из Саудовской Аравии.

«У меня были предложения из Саудовской Аравии, но я перешел в «Монцу» из-за моей семьи. Не хотел, чтобы мои дети жили посреди пустыни», — цитирует Гомеса Corriere dello Sport.

35-летний аргентинец подписал контракт с «Монцей» в сентябре этого года. До этого Гомес выступал за «Севилью», «Аталанту», «Металлист», «Катанию» и «Сан-Лоренсо».