Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 21:42

Алехандро Гомес объяснил, почему не поехал в Саудовскую Аравию: «Не хотел, чтобы мои дети жили посреди пустыни»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Монцы» Алехандро Гомес рассказал, почему отклонил предложения из Саудовской Аравии.

«У меня были предложения из Саудовской Аравии, но я перешел в «Монцу» из-за моей семьи. Не хотел, чтобы мои дети жили посреди пустыни», — цитирует Гомеса Corriere dello Sport.

35-летний аргентинец подписал контракт с «Монцей» в сентябре этого года. До этого Гомес выступал за «Севилью», «Аталанту», «Металлист», «Катанию» и «Сан-Лоренсо».

Алехандро Гомес
Футбол
ФК Монца
3
0
Читайте также
Овечкин провалил старт сезона: снова не забил и даже ни разу не бросил — впервые за два года!
Кенийский марафонец Титус Экиру дисквалифицирован на 10 лет за допинг и сговор с врачом
Появились подробности по делу подозреваемой в торговле людьми матери 15 детей
WSJ сообщила о тайной доставке Украине ракет ATACMS
Еще пятерых подозреваемых в избиении прохожих задержали в Санкт-Петербурге
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» и «Ливерпуль» интересуются Мусиалой
Новости
RSS RSS
Все новости