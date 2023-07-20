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Сегодня, 04:17

Митрович недоволен суммой, запрошенной «Фулхэмом» за его трансфер

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Фулхэма» Александр Митрович сказал родственникам, что больше никогда не будет играть за лондонский клуб после того, как клуб установил на него ценник в размере 52 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports. По мнению игрока, цена, озвученная агентам, скорее всего, отпугнет заинтересованные клубы.

Ранее появилась информация, что «Аль-Хиляль» хочет заполучить нападающего.

28-летний нападающий выступает за «Фулхэм» с 2018 года. В сезоне-2022/23 он провел 24 матча в АПЛ, забил 14 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Александр Митрович
Футбол
ФК Фулхэм
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