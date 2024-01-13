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Сегодня, 03:25

«Аль-Хиляль» хочет приобрести у «Марселя» Лоди

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аль-Хиляль» ведет переговоры о подписании защитника «Марселя» Ренана Лоди. По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны обсуждают переход за сумму около 20 миллионов евро.

25-летний бразилец имеет действующий контракт до 2028 года. Он перебрался во Францию из мадридского «Атлетико» в июле прошлого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Лоди сыграл в 23 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Марсель
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