«Аль-Хиляль» хочет приобрести у «Марселя» Лоди

«Аль-Хиляль» ведет переговоры о подписании защитника «Марселя» Ренана Лоди. По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны обсуждают переход за сумму около 20 миллионов евро.

25-летний бразилец имеет действующий контракт до 2028 года. Он перебрался во Францию из мадридского «Атлетико» в июле прошлого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Лоди сыграл в 23 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.