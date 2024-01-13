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Сегодня, 05:14

Гаттузо подтвердил возможный переход Лоди в клуб из Саудовской Аравии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо после ничьей со «Страсбуром» (1:1) в матче 18-го тура чемпионата Франции прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Ренана Лоди.

«Лоди весь матч оставался на скамейке запасных, потому что собирается уйти? Это вопрос, который стоит адресовать руководству клуба, где ведутся переговоры. Я не могу убедить игрока остаться, но в этот вечер мы не хотели рисковать травмой или недостаточным отношением к игре», — цитирует L'Equipe Гаттузо.

«Марсель» набрал 28 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице, обойдя «Лилль». «Страсбур» занимает 9-е место — 24 очка.

12&nbsp;января. Марсель&nbsp;&mdash; Страсбур&nbsp;&mdash; 1:1. Дженнаро Гаттузо и&nbsp;Самюэль Жиго. «Марсель» упустил победу над «Страсбуром». Жиго забил гол на 2-й минуте

Дженнаро Гаттузо
Футбол
ФК Марсель
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