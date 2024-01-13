«Америка де Кали» ведет переговоры с Артуро Видалем

«Америка де Кали» продолжает переговоры по подписанию полузащитника Артуро Видаля, сообщил в Twitter журналист Сесар Луис Мерло.

По информации источника, колумбийский клуб готов сделать 36-летнему чилийцу очень хорошее экономическое предложение.

С января Видаль является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Атлетико Паранаэнсе».

В прошлом сезоне чилиец сыграл 34 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Также он получил 10 желтых карточек.