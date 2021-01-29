Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт сообщил, кого бы хотел видеть в каталонском клубе, информирует Marca.

По данным источника, функционер внес в список желаемых трансферов клуба игроков, у которых истекают контракты с их командами летом 2021 года. В шорт-листе Фонта значатся защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия, хавбек «Милана» Хакан Чалханоглу, форвард «Сити» Серхио Агуэро, защитник «Баварии» Давид Алаба, полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум, защитник «ПСЖ» Хуан Бернат, нападающий «Лиона» Мемфис Депай, голкипер «Гранады» Руй Силва.

Фонт сможет огранизовать покупки этих игроков, если победит в выборах президента «Барселоны», которые состоятся 7 марта. Зарегистрированы три кандидата: Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.