Бывший нападающий сборной Испании Диегу Коста близок к переходу в «Бока Хуниорс», сообщает fichajes.net. 32-летний форвард является приоритетной трансферной целью для клуба из Буэнос-Айреса. И хотя сам он хотел бы остаться в Европе, переезд в Аргентину для него тоже кажется перспективным вариантом.

Помимо Косты, у «Боки» есть варианты усиления другими свободными агентами — Пату и Дэниэлом Старриджем, однако вице-президент клуба Хуан Рикельме называет Косту приоритетным вариантом. По его мнению, испанец бразильского происхождения быстрее всех адаптируется в команде и составит яркую атакующую связку с Карлосом Тевесом.

Диегу Коста получил статус свободного агента 29 декабря после расторжения контракта с «Атлетико». В текущем сезоне он успел провести 7 матчей и забить 2 мяча в ла лиге.