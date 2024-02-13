Агент Селюк сообщил, что «Ахмат» решил не продавать Конате этой зимой

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате заявил, что клуб не будет продавать футболиста этой зимой.

«Ахмат» решил оставить его вне зависимости от предложений. Были ли предложения? Из-за границы. Клубы РПЛ, возможно, напрямую общаются с «Ахматом». Если Конате нужен «Ахмату», чтобы помочь исправить положение, то он с удовольствием поможет. Сейчас уйти или летом — большой разницы нет", — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 7 голов в 22 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт 26-летнего футболиста из Буркина-Фасо действует до конца июня 2024 года.