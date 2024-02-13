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Сегодня, 06:08

Агент Селюк сообщил, что «Ахмат» решил не продавать Конате этой зимой

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате заявил, что клуб не будет продавать футболиста этой зимой.

«Ахмат» решил оставить его вне зависимости от предложений. Были ли предложения? Из-за границы. Клубы РПЛ, возможно, напрямую общаются с «Ахматом». Если Конате нужен «Ахмату», чтобы помочь исправить положение, то он с удовольствием поможет. Сейчас уйти или летом — большой разницы нет", — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 7 голов в 22 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт 26-летнего футболиста из Буркина-Фасо действует до конца июня 2024 года.

Источник: РБ Спорт
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