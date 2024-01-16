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Агент Барбоза: «Не удивлен, что у «Спартака» до сих пор нет трансферов. Я бы оценивал работу Амарала летом»

Барбоза отреагировал на отсутствие трансферов у «Спартака»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Известный португальский агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» высказался об отсутствии приобретений у «Спартака» в зимнее трансферное окно.

«Этот вопрос должны решать руководство клуба вместе с главным тренером. Нужно опередить, какие позиции им надо усилить. В зимнее окно рынок очень ограничен, в нем бывают очень специфичные сделки. Я бы обратил большее внимание на работу Амарала летом и оценивал его после этого. В Португалии принято зимой совершать сделки, но это зависит от многих факторов. Я не удивлен, что у «Спартака» до сих пор нет трансферов. Спортивному блоку нужно время, чтобы понять, на сколько необходимо усилять эти позиции зимой или же лучше дождаться лета», — сказал Барбоза «СЭ».

22 декабря «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал соотечественник Пинту Томаш Амарал. До этого Амарал также работал в «Бенфике».

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В первом туре после завершения зимней паузы красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом». Матч пройдет 1-3 марта.

ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
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