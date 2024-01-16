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Сегодня, 17:15

В «Пари НН» подтвердили, что Севикян успешно прошел медосмотр для перехода в «Ференцварош»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ» о том, что полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян успешно прошел медосмотр для перехода в «Ференцварош». При этом сделка между клубами по трансферу 22-летнего вингера пока не закрыта.

«У меня точно такая же информация: Эдгар прошел медобследование, все хорошо. Мы вступим в окончательную стадию переговоров с клубом и, наверное, завтра-послезавтра уже будет конкретика по условиям перехода», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал об успешном прохождении медосмотра Севикяном для перехода в «Ференцварош».

15 января Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ», что клубы ведут переговоры о проценте с последующей перепродажи Севикяна.

ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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