Агент не намерен требовать у "Нанта" деньги за переход Салы в "Кардифф"

Агент Вилли Маккей, принимавший участие в трансфере форварда Эмилиано Салы из "Нанта" в "Кардифф"​, не намерен требовать у французского клуба выплату компенсации за переход игрока. Ему полагались 1,7 миллиона евро за трансфер аргентинца.

- Стоит думать не о деньгах, а о двух оборвавшихся жизнях, - цитирует BBC Маккея. - Если другие хотят спорить о деньгах, то пусть делают это.

Напомним, Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" в январское трансферное окно. 21 января он вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированной посадки воздушное судно пропало с экранов радаров. Позже на днем Ла-Манша были найдены обломки самолета, из которых было извлечено тело футболиста.