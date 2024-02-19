Агент игрока «Сепахана» Горбани: «Интерес к Мохаммеду из РПЛ есть»

Агент Эмануэль Курту, представляющий интересы полузащитника Мохаммеда Горбани, рассказал про интерес к своему клиенту из России.

«Если честно, нет уверенности, что он перейдет в чемпионат России, интерес из РПЛ есть, но нужна конкретика», — приводит слова Курту «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 22-летний иранец сыграл 20 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро. Контракт игрока с «Сепаханом» рассчитан до конца июня 2025 года.