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Сегодня, 22:52

Источник: «Сочи» интересуется защитником сборной Марокко Аттьят-Аллахом

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Видада» и сборной Марокко Яхья Аттьят-Аллах может продолжить карьеру в России, сообщает Africafoot.

По сведениям источника, на 28-летнего марокканца претендует «Сочи». Российский клуб готов выплатить отступные за игрока в размере 500 тысяч евро. Стороны уже достигли договоренности.

В текущем сезоне Аттьят-Аллах провел 23 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: Africafoot
ФК Сочи
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