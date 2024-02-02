Источник: «Сочи» интересуется защитником сборной Марокко Аттьят-Аллахом

Защитник «Видада» и сборной Марокко Яхья Аттьят-Аллах может продолжить карьеру в России, сообщает Africafoot.

По сведениям источника, на 28-летнего марокканца претендует «Сочи». Российский клуб готов выплатить отступные за игрока в размере 500 тысяч евро. Стороны уже достигли договоренности.

В текущем сезоне Аттьят-Аллах провел 23 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.