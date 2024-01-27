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Сегодня, 19:00

Агент Гайича заявил, что Милан не боится конкуренции с Круговым за место в основе ЦСКА

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Раде Чалдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича, высказался о возможной конкуренции его клиента с Данилой Круговым на позиции левого защитника.

17 января ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. Соглашение вступит в силу летом этого года. До конца сезона Круговой будет выступать за «Зенит-2».

«Милан не боится конкуренции и готов выкладываться на 200 процентов, чтобы приносить пользу ЦСКА», — цитирует агента Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 27-летний Гайич принял участие в 20 матчах красно-синих, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

РПЛ 25-летний Круговой В этом сезоне провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru
Данил Круговой
Милан Гайич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
2
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