Агент Гайича заявил, что Милан не боится конкуренции с Круговым за место в основе ЦСКА
Раде Чалдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича, высказался о возможной конкуренции его клиента с Данилой Круговым на позиции левого защитника.
17 января ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. Соглашение вступит в силу летом этого года. До конца сезона Круговой будет выступать за «Зенит-2».
«Милан не боится конкуренции и готов выкладываться на 200 процентов, чтобы приносить пользу ЦСКА», — цитирует агента Metaratings.ru.
В сезоне-2023/24 27-летний Гайич принял участие в 20 матчах красно-синих, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
РПЛ 25-летний Круговой В этом сезоне провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.
Источник: Metaratings.ru
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