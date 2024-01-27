В «Целе» заявили о желании выкупить полузащитника Пруцева у «Црвены Звезды»

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» оценил выступление полузащитника Егора Пруцева, который находит в словенском клубе на правах аренды, и ответил на вопрос о возможном выкупе 21-летнего игрока у «Црвены Звезды».

«Клубы задумывались о выкупе Пруцева у «Црвены Звезды». Как раз ведем переговоры на счет этого с сербским клубом. Егор один из лучших футболистов чемпионата Словении. Он находится в очень хорошей форме. В товарищеском матче против чемпиона Косово «Приштина» отдал голевую передачу и выглядит здорово. Полузащитник хочет остаться в «Целе», выполнить задачу в чемпионате и попробовать себя вместе с клубом в еврокубках», — сказал Голубин «СЭ».

Пруцев в этом сезоне провел 17 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

«Целе» после 19 туров занимает первое место в чемпионате Словении, набрав 47 очков.