Иван Ракитич перейдет в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич в ближайшее время станет игроком «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии, утверждает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, 35-летний хорват уже сообщил о предстоящем уходе своим одноклубникам. В эти выходные он пройдет медосмотр перед завершением сделки.

Ракитич выступает за «Севилью» с 2020 года. Ранее он уже играл за андалусийцев с 2011 по 2014 годы.

В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.