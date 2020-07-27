Агент: «Фамейе доказал, что достоин играть в клубах РПЛ. И не только»

Сергей Новиков, представитель нападающего «Оренбурга» Джоэля Фамейе, рассказал «СЭ» о перспективах ганского футболиста. 23-летний форвард провел за вылетевшую из РПЛ команду 25 матчей и забил 8 голов.

— В последнее время не раз приходилось слышать критические высказывания в адрес уровня чемпионата Белоруссии, — сказал Новиков. — Однако, на мой взгляд, нельзя все описывать лишь в темных тонах. Есть примеры футболистов, которые доказывают, что после чемпионата Белоруссии можно очень прилично выглядеть в РПЛ. В частности, имею в виду нападающего «Оренбурга» Джоэля Фамейе. Человек за сезон забил семь голов в чемпионате и один в Кубке России. Считаю, что это весьма серьезный показатель. Причем ганец поражал ворота не только команд из нижней части турнирной таблицы, но забивал и «Зениту», и «Динамо», и «Спартаку».

Считаю, такой футболист должен быть интересен клубам РПЛ. И не только. Он уже адаптировался к российскому чемпионату и обладает всеми необходимыми качествами, чтобы выступать и в Европе. На сегодняшний день это игрок национальной сборной Ганы. Молодой, перспективный, быстрый, взрывной.

Фамейе на деле показывает, что российским клубам можно и нужно обращать внимание на футболистов из чемпионата Белоруссии.

Сегодня к нему проявляют интерес несколько клубов РПЛ и представители турецкой суперлиги. К сожалению, «Оренбург» теперь будет выступать ФНЛ. Джоэль, безусловно, готов выполнять свои контрактные обязательства и приложит все силы, чтобы помочь команде вернуться в элитный дивизион. Но, считаю, он достоин в предстоящем сезоне играть в РПЛ. Если поступит достойное предложение, на мой взгляд, и клуб, и игрок должны сделать шаг вперед. (Виталий Айрапетов)