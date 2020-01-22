Агент Джано: «Были предложения из Греции, Турции, России, но сейчас важно перезагрузить карьеру»

Агент Теймураз Лепсая, представляющий интересы 27-летнего полузащитника Джано Ананидзе, прокомментировал подписание контракта с кипрским клубом «Анортосис». Соглашение рассчитано до конца этого сезона.

— Самым важным критерием в принятии решения стала фигура главного тренера Темури Кецбаи, — отметил Лепсая. — Он давно знаком с Джано, прекрасно знает возможности футболиста, знает, что от него можно требовать. Такой футболист сейчас нужен «Анортосису». Плюс в клубе уже находятся многие ребята, которых Джано знает: вместе играют в национальной команде (Лепсая имеет в виду вратаря Георгия Лорию, полузащитников Муртаза Даушвили, Торнике Окриашвили и нападающего Нику Качараву — Прим. «СЭ). У нас было несколько вариантов продолжения карьеры — в Турции, Греции, России. И гораздо более заманчивые с финансовой точки зрения. Но решили, что сейчас гораздо важнее сыграть как можно больше матчей, начать перезагружать карьеру. Джано 27 лет, ему еще долго предстоит выступать на высоком уровне. Также важно, что «Анорсисис» в этом году реальный претендент на чемпионство. А за титул бороться гораздо интереснее, чем барахтаться в середине таблицы. Решать задачи попадания в Лигу чемпионов куда лучше, чем спасаться от вылета.

— Правильно ли я понимаю, что клуб и игрок договорились очень быстро?

— Да. Не было ведь вопросов и при расторжении контракта со «Спартаком», там мы не торговались ни с кем, приняли все условия. Джано сам по себе парень, для которого важнее человеческие отношения и правильная работа.

— Почему контракт заключен до конца сезона?

— Нам предлагали более длительное соглашение, но посчитали, что оптимальным будет подписать договор до конца сезона. Если Джано понравится здесь, возможно, он на какое-то время еще здесь останется. Джано и вся Грузия рассчитывать попасть на чемпионат Европы через плей-офф Лиги Наций. Поэтому приняли решение подписать контракт на полгода, а дальше посмотреть, какие варианты могут появиться. Не хотели сковывать себя длительными обязательствами.

— Когда Джано сможет выйти на поле?

— Ближайший матч у «Анортосиса» в воскресенье (с «Омонией» — Прим. «СЭ»). В этой встрече он не сможет принять участие , но рассчитывает сделать это как можно быстрее. Необходимо набрать форму, «Спартак» же не взял его на сборы — человек самостоятельно поддерживал кондиции. Потребуется время, но он настроен уже в ближайшее время приносить пользу клубу. (Дмитрий Зимин)

В текущем сезоне Джано провел 10 матчей за «Спартак» и отметился одной голевой передачей.