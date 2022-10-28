Агент Барбоза заявил, что испанские команды не заинтересованы в Захаряне

Агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» высказался об интересе команд из Испании к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Испанские команды? Пока очень тихо. Сейчас главное — это начало чемпионата мира. Именно там будет определяться интерес к тем или иным игрокам. Пока не прослеживается какой-то интерес к Захаряну, я не слышал об этом», — сказал Барбоза «СЭ».

В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом этого года 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси».

Портал Transfermarkt.com оценивает Захаряна в 15 миллионов евро.