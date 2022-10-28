Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 17:50

Агент Барбоза заявил, что команды из Европы сохраняют интерес к российским игрокам

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об интересе команд из Европы к российским игрокам.

«Конечно, к российским игрокам есть интерес у команд из Европы. Но все будет определять чемпионат мира. Понятно, что сборной России не будет. Но будут вложения. И те клубы, которые собираются делать вложения, должны понимать самые целесообразные цели. И эту оценку можно будет провести только после чемпионата мира», — сказал Барбоза «СЭ».

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

РПЛ
Паулу Барбоза
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине
Европейцы не хотят играть с Россией. Бойкот заставит НХЛ перенести Кубок мира?
На дом Нэнси Пелоси совершено нападение
Актера Павла Устинова призвали в рамках частичной мобилизации
Матвиенко указала на законное право россиян уезжать и возвращаться в страну
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Барбоза заявил, что испанские команды не заинтересованы в Захаряне
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости