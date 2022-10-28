Агент Барбоза заявил, что команды из Европы сохраняют интерес к российским игрокам

Агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об интересе команд из Европы к российским игрокам.

«Конечно, к российским игрокам есть интерес у команд из Европы. Но все будет определять чемпионат мира. Понятно, что сборной России не будет. Но будут вложения. И те клубы, которые собираются делать вложения, должны понимать самые целесообразные цели. И эту оценку можно будет провести только после чемпионата мира», — сказал Барбоза «СЭ».

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.