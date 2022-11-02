Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 15:36

Агент Барбоза допускает, что некоторые португальские игроки могут перейти в РПЛ уже этой зимой

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что некоторые футболисты, выступающие в Португалии, могут перейти в РПЛ в зимнее трансферное окно.

«Допускаю, что молодые таланты из Португалии могут оказаться в России, почему нет? Рынок продолжает работать. Есть разные клубы, которые следят за португальским рынком, включая российские. Поэтому все возможно. Я знаю, что некоторые клубы РПЛ следят сейчас за несколькими игроками из Португалии. Вполне возможно, что уже этой зимой они переедут в Россию», — цитирует «РБ Спорт» Барбозу.

Отметим, что зимнее трансферное окно в РПЛ откроется 26 января 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-molody-e-talanty-iz-portugalii-mogut-okazat-sya-v-rpl-uzhe-e-toj-zimoj/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Футбол
РПЛ
Паулу Барбоза
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Что есть во время простуды, чтобы выздороветь быстрее
Игровая ночь в НХЛ: Капризов сделал дубль, а Кучеров спас странный матч «Тампы»
Мужчина напал с ножом на школу в Рыбинске
РФ представит послу доказательства причастности Лондона к атаке на Севастополь
Сенатор Нарусова заявила о скором возвращении Собчак в Россию
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Защитник «Сочи» Маргасов отреагировал на слухи об отставке Гаранина из клуба
Президент «Сочи» опроверг увольнение Гаранина: «На данный момент он продолжает работу в клубе»
В «Сочи» опровергли информацию об увольнении Гаранина
Осинькин сообщил, что не собирается покидать «Крылья советов»: «Я работаю дальше»
Источник: «Сочи» уволил Гаранина с поста тренера клуба
Смородская назвала «Локомотив» главным разочарованием первого круга РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Луис Суарес определился с новым клубом
Реклама
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости