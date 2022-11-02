Луис Суарес определился с новым клубом

Бывший форвард «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Суарес, который последние месяцы провел на родине в «Насьонале», продолжит карьеру в США. 35-летний уругвайский футболист близок к трансферу в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает RAC1.

Контракт нападающего с «Насьоналем» рассчитан до конца 2022 года. По завершении контракта игрок должен присоединиться к «Гэлакси».

В текущем сезоне 35-летний форвард провел 16 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи во всех турнирах.

Ранее форвард также выступал за мадридский «Атлетико» и «Аякс».