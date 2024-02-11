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Агент Сутормина: «Алексей пошел в аренду, чтобы получить игровую практику, вернуться в сборную и помочь клубу»

Агент Сутормина объяснил, почему футболист перешел в «Сочи»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент защитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев в комментарии для «СЭ» объяснил, почему футболист перешел в «Сочи» на правах аренды.

«Руководство «Сочи» и главный тренер были лично заинтересованы в Алексее. Он пошел в аренду в «Сочи», чтобы получить игровую практику, вернуться в сборную и помочь клубу в решении их задач», — сказал Клюев «СЭ».

Также агент футболиста оценил роль главного тренера «Сочи» Роберта Морено в переходе.

«Сыграло ли роль то, что Морено обратил внимание на Алексея еще несколько лет назад? Безусловно. То, что Роберт Морено был заинтересован в переходе Алексея, — факт», — добавил Клюев.

Сутормин перешел в «Зенит» в 2019 году. Он провел за команду 127 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач. В текущем сезоне на его счету 2 голевые передачи в 12 матчах во всех турнирах.

«Сочи» после 18 туров с 11 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» (36 очков) идет вторым, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Алексей Сутормин
ФК Зенит
ФК Сочи
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