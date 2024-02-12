Мостовой об уходе Кругового в ЦСКА: «Это его решение. Ни в коем случае не осуждаю его за это»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как в клубе восприняли решение защитника Данила Кругового перейти в ЦСКА.

Футболист присоединится к московской команде после завершения сезона-2023/24.

«Если честно, не сказал бы, что прямо на связи с ним. Конечно, все с ним пообщались и пожелали удачи, когда он еще у нас в команде был, но мы уже догадывались, что Круг, видимо, уходит. Ну что тут сказать... Его решение — спорить с ним не стоит. Он захотел играть больше, получать игровую практику, поэтому перешел в ЦСКА. Я его ни в коем случае за это не осуждаю.

То, что он будет выступать за «Зенит-2» в оставшейся части сезона, никак не изменит его в плане профессионализма. И вряд ли как-то о нем изменится мнение в ЦСКА или где-то еще в России. Все знают его качества, что он очень хороший футболист. Думаю, он ничего не растеряет в игровом плане. А, возможно, и нам еще поможет, если нужна будет его помощь», — приводят «Известия» слова Мостового.

В сезоне-2023/24 Круговой принял участие в 18 матчах «Зенита» и сделал 2 результативные передачи.

После того, как ЦСКА объявил о подписании контракта с 25-летним россиянином, «Зенит» сообщил о выводе футболиста из основного состава и переводе его в «Зенит-2».