80 миллионов евро + Бэйл или Иско - новое предложение "Реала" по Погба

"Реал" подготовил новое предложение "Манчестер Юнайтед" по полузащитнику Полю Погба, сообщает Metro.

По данным источника, мадридский клуб предложил за игрока 80 миллионов евро и Гарета Бэйла или Иско на выбор. "МЮ" не заинтересован в сделке и хочет сохранить игрока. При этом его агент Мино Райола ранее заявил, что ищет для футболиста новую команду. До этого сообщалось, что Погба хочет уйти, но предпочел бы вернуться в "Ювентус".

В прошлом сезоне 26-летний Поль Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей и забил 13 мячей. Также на его счету два гола в девяти матчах в Лиге чемпионов.

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