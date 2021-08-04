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39-летний экс-форвард «Интера» и сборной Аргентины Родриго Паласио может перейти в «Пизу»

04:25

Форвард Родриго Паласио может продолжить карьеру в серии B, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 39-летний аргентинец не намерен завершать карьеру и может перейти в «Пизу», которая выступает во втором по силе дивизионе Италии.

Паласио известен по выступлениям за сборную Аргентины", «Бока Хуниорс», «Дженоа» и «Интер». С 2017 года форвард выступал за «Болонью», а летом 2021-го покинул клуб. В минувшем сезоне футболист провел 36 матчей в серии А, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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