39-летний экс-форвард «Интера» и сборной Аргентины Родриго Паласио может перейти в «Пизу»
04:25
Форвард Родриго Паласио может продолжить карьеру в серии B, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 39-летний аргентинец не намерен завершать карьеру и может перейти в «Пизу», которая выступает во втором по силе дивизионе Италии.
Паласио известен по выступлениям за сборную Аргентины", «Бока Хуниорс», «Дженоа» и «Интер». С 2017 года форвард выступал за «Болонью», а летом 2021-го покинул клуб. В минувшем сезоне футболист провел 36 матчей в серии А, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.
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