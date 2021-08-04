«Дженоа» арендует Ламмерса у «Аталанты» за 1 миллион евро
03:16
Форвард «Аталанты» Сэм Ламмерс близок к переходу в «Дженоа», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, генуэзцы после ухода Элдора Шомуродова в «Рому» арендуют 24-летнего нидерландца до конца сезона за 1 млн евро с возможностью выкупа за 16 млн евро.
В минувшем сезоне Ламмерс провел 17 матчей за «Аталанту», в которых забил 2 гола.
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