Кабрал — главная цель «Фиорентины» в случае ухода Влаховича

Форвард «Базеля» Артур Кабрал может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 23-летнего бразильца претендует «Фиорентина». Флорентийцы сделали форварда главной целью в случае ухода Душана Влаховича в другой клуб.

В текущем сезоне Кабрал провел 31 матч за «Базель», в которых забил 27 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.