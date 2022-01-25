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Сегодня, 02:25

Кабрал — главная цель «Фиорентины» в случае ухода Влаховича

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Базеля» Артур Кабрал может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 23-летнего бразильца претендует «Фиорентина». Флорентийцы сделали форварда главной целью в случае ухода Душана Влаховича в другой клуб.

В текущем сезоне Кабрал провел 31 матч за «Базель», в которых забил 27 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.

ФК Базель
ФК Фиорентина
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