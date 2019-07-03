19-летний Жоау Феликс - в топ-5 самых дорогих игроков. Он дороже Роналду, Погба и Бэйла

Новичок "Атлетико" Жоау Феликс вошел в пятерку самых дорогих игроков в истории футбола. 19-летний португалец перешел из "Бенфики" за 126 миллионов евро.

Самым дорогим футболистом мира остается бразилец Неймар, перешедший в 2017 году из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Второе место занимает его одноклубник Кильян Мбаппе, за которого "Монако" выручил 180 миллионов в 2018 году. В 2017 году "ПСЖ" взял его в аренду с обязательным выкупом в конце сезона.

Тройку лидеров замыкает Филиппе Коутинью, перешедший из "Ливерпуля" в "Барселону" в 2018 году за 160 миллионов, а четвертым идет еще один футболист "Барсы" Усман Дембеле, за которого каталонцы выложили дортмундской "Боруссии" 145 миллионов.