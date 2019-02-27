09:47 | Футбол — Трансферы

18-летний грузин объяснил, почему не стал подписывать контракт с "Рубином"

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Полузащитник Зурико Давиташвили, который был на просмотре в "Рубине"​, отказался подписывать контракт с казанской командой, сообщает Sportall.ge. 18-летний грузин признался, что его не устроил срок предложенного контракта.

Давиташвили является игроком сборной Грузии до 19 лет, где сыграл в 5 матчах и забил один гол.

– Зурико, почему вы ушли из "Рубина"?

– Да, я ушел, потому что мы не согласились с условиями договора.

– В чем причина разногласий?

– Предложенный клубом контракт был долгосрочным, а я хотел более краткосрочный контракт. Плюс были некоторые нюансы.

– Вы были заинтересованы в краткосрочном контракте, чтобы затем без проблем продолжить карьеру в другом клубе?

– Да, именно так.

– Где вы планируете продолжить карьеру? У вас есть предложения?

– Я не знаю точно, где окажусь, но предложения есть. Предположительно, я продолжу свою карьеру в Европе.

– Конкретно откуда есть приглашения?

– Только один клуб. К сожалению, я пока не могу назвать чемпионат и название команды. Сейчас мы находимся в стадии переговоров.

– Когда переговоры могут закончиться?

– Возможно, через одну неделю.

– Возвращение в Грузию исключаете?

– Предположительно, да. Но ничего не могу сказать.

– Есть ли среди интересующихся вами клубов российский?

– Нет, разговоров с российским клубом нет. Конечно, переговоры могут идти только об основной команде, а не о резервной, – приводит слова Давиташвили Sportall.ge.

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Дополнительная информация

https://sportall.ge/fekhburthi/fekhburthii/legionerebi/127279-qsavaraudod-karieras-evropashi-gavagrdzelebq-ratom-datova-zuriko-davithashvilma-qrubiniq.html

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