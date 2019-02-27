18-летний грузин объяснил, почему не стал подписывать контракт с "Рубином"

Полузащитник Зурико Давиташвили, который был на просмотре в "Рубине", отказался подписывать контракт с казанской командой, сообщает Sportall.ge. 18-летний грузин признался, что его не устроил срок предложенного контракта.
Давиташвили является игроком сборной Грузии до 19 лет, где сыграл в 5 матчах и забил один гол.
– Зурико, почему вы ушли из "Рубина"?
– Да, я ушел, потому что мы не согласились с условиями договора.
– В чем причина разногласий?
– Предложенный клубом контракт был долгосрочным, а я хотел более краткосрочный контракт. Плюс были некоторые нюансы.
– Вы были заинтересованы в краткосрочном контракте, чтобы затем без проблем продолжить карьеру в другом клубе?
– Да, именно так.
– Где вы планируете продолжить карьеру? У вас есть предложения?
– Я не знаю точно, где окажусь, но предложения есть. Предположительно, я продолжу свою карьеру в Европе.
– Конкретно откуда есть приглашения?
– Только один клуб. К сожалению, я пока не могу назвать чемпионат и название команды. Сейчас мы находимся в стадии переговоров.
– Когда переговоры могут закончиться?
– Возможно, через одну неделю.
– Возвращение в Грузию исключаете?
– Предположительно, да. Но ничего не могу сказать.
– Есть ли среди интересующихся вами клубов российский?
– Нет, разговоров с российским клубом нет. Конечно, переговоры могут идти только об основной команде, а не о резервной, – приводит слова Давиташвили Sportall.ge.
Дополнительная информация
https://sportall.ge/fekhburthi/fekhburthii/legionerebi/127279-qsavaraudod-karieras-evropashi-gavagrdzelebq-ratom-datova-zuriko-davithashvilma-qrubiniq.html