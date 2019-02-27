18-летний грузин объяснил, почему не стал подписывать контракт с "Рубином"

Полузащитник Зурико Давиташвили, который был на просмотре в "Рубине"​, отказался подписывать контракт с казанской командой, сообщает Sportall.ge. 18-летний грузин признался, что его не устроил срок предложенного контракта.

Давиташвили является игроком сборной Грузии до 19 лет, где сыграл в 5 матчах и забил один гол.

– Зурико, почему вы ушли из "Рубина"?



– Да, я ушел, потому что мы не согласились с условиями договора.



– В чем причина разногласий?



– Предложенный клубом контракт был долгосрочным, а я хотел более краткосрочный контракт. Плюс были некоторые нюансы.



– Вы были заинтересованы в краткосрочном контракте, чтобы затем без проблем продолжить карьеру в другом клубе?



– Да, именно так.



– Где вы планируете продолжить карьеру? У вас есть предложения?



– Я не знаю точно, где окажусь, но предложения есть. Предположительно, я продолжу свою карьеру в Европе.



– Конкретно откуда есть приглашения?



– Только один клуб. К сожалению, я пока не могу назвать чемпионат и название команды. Сейчас мы находимся в стадии переговоров.



– Когда переговоры могут закончиться?



– Возможно, через одну неделю.



– Возвращение в Грузию исключаете?



– Предположительно, да. Но ничего не могу сказать.



– Есть ли среди интересующихся вами клубов российский?



– Нет, разговоров с российским клубом нет. Конечно, переговоры могут идти только об основной команде, а не о резервной, – приводит слова Давиташвили Sportall.ge.

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