16-летний вундеркинд из «Бирмингема» договорился с дортмундской «Боруссией»

Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем достиг договоренности с «Боруссией» (Дортмунд) о подписании контракта, сообщает Sport Bild.

Сообщается, что немецкий клуб следил за прогрессом игрока, надеясь, что он повторит успех другого англичанина Джейдона Санчо в Дортмунде. Игрока также хотел подписать «Манчестер Юнайтед».

16-летний футболист в текущем сезоне провел 32 матча в чемпионшипе, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Сообщается, что «Бирмингем» хочет получить за 16-летнего игрока около 35 миллионов евро.

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