В РПЛ высказались о создании Суперлиги

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу информации о создании Суперлиги. Функционер заявил, что Российская Премьер-Лига поддерживает позицию УЕФА.

«Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество.



Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон», — передает слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.