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15 мая, 12:15

Футболисты «Барселоны» убежали от ультрас «Эспаньола», фанаты ждут возвращения Месси

Отдел фото «СЭ»
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Фото AFP
Как команда Хави праздновала чемпионство.

«Барселона» на выезде обыграла «Эспаньол» в матче 34-го тура (4:2) и в 27-й раз стала чемпионом Испании. После финального свистка игроки и тренерский штаб каталонского клуба устроили в центре поля радостный хоровод.

Фото AFP

В это время разъяренные ультрас «Эспаньола» выскочили на поле и сорвали празднование чемпионам Испании.

Фото AFP
Фото Reuters

Каталонский клуб спешно отправился в раздевалку, где продолжил празднование.

Фото AFP

Службе безопасности стадиона долго не удавалось навести порядок на поле. Особенно разбушевавшихся нарушителей задержала полиция.

Фото AFP
Фото Getty Images

Тем временем в столице Каталонии начались народные гулянья по случаю долгожданной победы «Барселоны» в чемпионате Испании.

Фото Reuters

В последний раз сине-гранатовые выигрывали ла лигу в 2019 году. Центр города осветился яркими фаерами и окутался густым дымом от пиротехники.

Фото Reuters
Фото Reuters

Центром празднования стала знаменитая пешеходная улица La Rambla, которую заполнили радостные фанаты в атрибутике любимого клуба.

Фото AFP

Многие болельщики пришли в футболках Лионеля Месси, призывая легендарного аргентинского футболиста вернуться на «Камп Ноу».

Фото Reuters

Фанаты «Барселоны» гуляли до утра и теперь ждут, когда по улицам города проедет чемпионский автобус с игроками команды.

Фото Reuters

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ФК Барселона
ФК Эспаньол
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Барселона» вернулась на испанский трон. У сине-гранатовых первое чемпионство без Месси
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 34 27 4 3 64-13 85
2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 34 21 6 7 60-27 69
4
 Р. Сосьедад 34 18 8 8 45-31 62
5
 Вильярреал 34 17 6 11 52-35 57
6
 Бетис 34 16 7 11 43-38 55
7
 Жирона 34 13 9 12 54-48 48
8
 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
9
 Севилья 34 13 8 13 44-49 47
10
 Атлетик 34 13 8 13 44-38 47
11
 Р. Вальекано 34 12 10 12 41-45 46
12
 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
13
 Сельта 34 10 9 15 39-48 39
14
 Валенсия 34 10 7 17 38-41 37
15
 Альмерия 34 10 6 18 43-61 36
16
 Кадис 34 8 11 15 26-50 35
17
 Вальядолид 34 10 5 19 30-60 35
18
 Хетафе 34 8 10 16 30-43 34
19
 Эспаньол 34 7 10 17 42-60 31
20
 Эльче 34 4 7 23 26-64 19
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38 тур
19.05 22:00
Кадис – Вальядолид
 - : -
20.05 15:00
Жирона – Вильярреал
 - : -
20.05 17:15
Атлетик – Сельта
 - : -
20.05 19:30
Альмерия – Мальорка
 - : -
20.05 19:30
Хетафе – Эльче
 - : -
20.05 22:00
Барселона – Р. Сосьедад
 - : -
21.05 15:00
Р. Вальекано – Эспаньол
 - : -
21.05 17:15
Атлетико – Осасуна
 - : -
21.05 19:30
Валенсия – Реал
 - : -
21.05 22:00
Севилья – Бетис
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 21
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 23 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 29 2 4
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