Анчелотти возвращается в «Реал». В Мадриде от него ждут двух великих рекордов

61-летний итальянец во второй раз будет работать в Мадриде.

Несостоявшийся Фергюсон для «Реала»

Поиск преемника Зинедина Зидана принес неожиданный результат. После того как Массимилиано Аллегри отказался ждать решения взявших паузу руководителей «Реала», многие посчитали, что боссы сливочных поставят на легенду клуба — Рауля. Знаменитый в прошлом форвард отлично проявил себя во второй команде мадридцев, а до этого выиграл Юношескую лигу УЕФА. Но время шло, фамилия Рауля почти пропала из информационного поля, где вдруг начали всплывать совсем уж оригинальные кандидатуры вроде Кристофа Галтье, который оставил «Лилль» после сенсационного триумфа в чемпионате Франции.

В итоге же президент «Реала» Флорентино Перес решил не экспериментировать и возвращает на «Сантьяго Бернабеу» проверенного годами Карло Анчелотти. Человека, который подарил «Королевскому клубу» вожделенную десиму — десятый триумф в Лиге чемпионов. Ее самый титулованный клуб в истории турнира не мог выиграть на протяжении двенадцати лет. Тот финал в Лиссабоне стал легендарным благодаря спасительному голу Серхио Рамоса на третьей добавленной минуте основного времени и последующему нокауту «Атлетико» в овертайме (4:1).

Анчелотти обожали все без исключения — футболисты, болельщики, пресса. А Перес говорил, что такой фантастической обстановки в раздевалке не видел никогда и он мечтает, чтобы итальянец стал для «Реала» своим Алексом Фергюсоном. Однако шотландцу прощали неудачи, тогда как Перес — натура импульсивная. И когда Анчелотти остался без трофеев в сезоне-2014/15, ему указали на дверь, не дав доработать оставшийся год контракта.

Это был десятый тренер, уволенный Пересом за время его президентства. После отставки итальянца мадридский босс резко сменил тон и заговорил о высоко поднятой планке и необходимости нового импульса в развитии. Перес и не думал делать скидку на эпидемию травм, которая сильно смахивала на ситуацию, с которой в завершившемся сезоне столкнулся Зидан. Президент проигнорировал реакцию футболистов и прежде всего Криштиану Роналду, который по окончании сезона опубликовал фото в обнимку с Анчелотти и выразил надежду на совместную работу в следующем.

Именно тогда разгневанный решением Переса португалец впервые задумался об уходе из «Реала». А когда это все же случилось — уже после трех фантастических сезонов с Зиданом, — Роналду советовался с Анчелотти по поводу перехода в «Ювентус».

Cristiano Ronaldo under Carlo Ancelotti:



• 101 games played.

• 112 goals scored.

• 47 assists.

• 54.9 minutes per goal contribution.



Incredible... pic.twitter.com/R2MkfUJJyv — TeamCRonaldo. (@TeamCRonaldo) June 1, 2021

Рецепт не всегда работает

«Он уникальная личность. А говорить о его профессиональных качествах и вовсе не приходится. Карло — специалист высочайшего уровня. С одной стороны, он является для команды авторитетом, а с другой — подкупает своей скромностью», — эта цитата Роналду объясняет один из секретов успехов Анчелотти.

Он почти всегда тонко чувствует команду и располагает к себе футболистов. Итальянец предпочитает не ломать то, что хорошо работает, и старается максимально использовать сильные качества игроков. Единственное исключение — «Бавария», где против тренера в открытую взбунтовались некоторые заслуженные ветераны. Особо отличились Франк Рибери и Арьен Роббен, но сдерживать их был способен только Юпп Хайнкес.

Не все получилось и в «Наполи», однако у подножия Везувия Анчелотти был обречен. Некоторых лидеров, которые выражали недовольство любимой схемой тренера 4-4-2, он успокоил, а считавшийся чуть ли не главным его противником Лоренцо Инсинье отметил гол, прибежав к скамейке и обняв тренера. Потом были комплименты со стороны форварда и слова о том, что он встретил особенного человека.

Однако Анчелотти оказался слишком порядочным и неконфликтным человеком для военных действий между командой и взбалмошным президентом южан Аурелио Де Лаурентисом. Он не поддержал решение начальства сразу после неудачной игры с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов отправить команду на базу. А футболисты, которых прежде взбесили угрозы Де Лаурентиса сократить зарплаты из-за низких результатов, приказ демонстративно проигнорировали и разъехались по домам.

За ла лигой и рекордом Лиги чемпионов

«Наполи» тогда все же вышел в плей-офф Лиги чемпионов, разгромив «Генк», но всего через два часа после заявления Анчелотти на пресс-конференции о том, что он продолжает работу, клуб объявил об увольнении тренера. Тогда некоторые посчитали, что он окончательно потерял свои лучшие навыки и ничего хорошего его не ждет. Только скептики поторопились, а итальянец оставался без работы всего 11 дней. И уже в скромном в сравнении с его прежними командами «Эвертоне» отработал столь качественно, что заслужил возвращение на привычный для себя уровень.

Пока история получается красивая, но сложно представить, что ждет Анчелотти в Мадриде. И отработает ли он полностью контракт, который, по данным El Chiringuito, будет рассчитан до 2024 года. Из рук Зидана, который в свое время помогал Анчелотти в штабе «Реала», итальянец получит команду, которая находится в стадии обновления. Уже без Серхио Рамоса, Рафаэля Варана и Марселу. Никто не знает, кого — кроме Давида Алабы — подпишет Перес, который прежде не особо советовался с Анчелотти и мог сам купить Хамеса Родригеса, расставшись при этом с Анхелем Ди Марией. Непонятно и то, как приживутся в Мадриде 4-4-2, которые у Зидана совершенно не работали.

Уверенным можно быть в двух вещах. Во-первых, в раздевалке будет мир и покой, а команда превратится в семью. Во-вторых, у Анчелотти остался незакрытый гештальт. Он побеждал в серии А, АПЛ, бундеслиге и лиге 1, и для «Большого шлема» осталась только непокоренная ла лига. Но, конечно, в Мадриде мечтают о Лиге чемпионов, где итальянец поднимал «ушастый» кубок трижды — наравне с Зиданом и Бобом Пейсли. До мирового рекорда остался один трофей, однако взять его будет гораздо труднее, чем со звездным «Реалом» — 2014.