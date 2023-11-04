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Самый недооцененный футболист золотого испанского поколения. Педро был идеальным партнером Месси, но не заслужил признание

Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Педро и Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Незаметный герой фантастической «Барсы» Пепа Гвардиолы.

«Педро — великий игрок. Я счастливчик, ведь могу выбирать между ним и другими топ-игроками», — рассуждал тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы над «Борнмутом» (2:0) в четвертом туре АПЛ сезона-2018/19.

Прошло пять лет, а итальянец по-прежнему держит испанского ветерана при себе — теперь уже в «Лацио». Педро уже 36, и он получает осколки времени на поле, но все еще приносит пользу: всего за 42 минуты в ЛЧ успел забить два мяча и принести кризисным римлянам единственную победу в первых трех турах группового этапа — на 95-й минуте прикончил «Селтик» (2:1).

Так прошла почти вся карьера Педро. Он выиграл все существующие клубные трофеи и частенько оказывался важнейшим элементом триумфов, но зачастую «плавал» между основой и запасом. Он оказался одним из лучших партнеров в карьере Лео Месси, заслужил душевные похвалы Пепа Гвардиолы, установил уникальный рекорд, забивал в финале Лиги чемпионов, но, кажется, его талант широкая публика так и не признала.

Преданность «Барселоне»

Крохотный Педро (рост 169 сантиметров) десантировался в «Барселоне» довеском к более распиаренному ровеснику Хеффрену Суаресу. В 2004-м скауты каталонцев приземлились на Канарах, чтобы забрать на просмотр Хеффрена. Тренер академии «Тенерифе» поинтересовался, не хотят ли они захватить с собой и Педро, но никто в «Барсе» не слышал об этом парне. Представителей сине-гранатовых уговорили остаться еще на день и посмотреть на игру ноунейма — Педрито (так, в уменьшительно-ласкательной форме, его называли в молодости) скаутам понравился и тут же переместился в одном из главных клубов Испании.

Фото Global Look Press

В «Барселоне Б» проспект сработался с Гвардиолой. Молодой тренер высоко оценил Педро среди бесконечных талантов «Ла Масии» и после повышения в главную команду подтянул его за собой. Пеп возглавил «Барселону» в сезоне-2008/09 и тут же начал подпускать уже зрелого по каталонским меркам 21-летнего вингера к первой команде — даже подарил одну минуту в финале Лиги чемпионов. В матче группового этапа ЛЧ против «Спортинга» (5:2) Педро оформил дебютный ассист.

Сезон-2008/09 закончился треблом, а остаток 2009-го вписан в историю и «Барселоны», и лично Педро. Каталонцы выиграли еще три турнира — Суперкубки Испании и Европы, а также клубный чемпионат мира. «Барса» стала первой командой, победившей за календарный год во всех соревнованиях, в которых принимала участие. Педрито же отметился голами во всех турнирах — такое не удалось даже Лео Месси. Юркий испанец вонзил победный в овертайме Суперкубка УЕФА, а на клубном ЧМ отличился в полуфинале и сравнял счет на 88-й минуте финала против «Эстудиантеса» (2:1). Сезон-2009/10 стал для него первым полноценным в команде: он провел 52 матча во всех турнирах и настрелял внушительные 23+9.

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«Как можно не забивать голы в «Барсе»? Пока защитники следят за Месси, Вильей и Бояном, они забывают обо мне. Вот почему я так много забил. Я получил много шансов, воспользовавшись движениями или передачами партнеров», — скромничал юнга.

Но Педро явно принижал свои заслуги на фоне распиаренных партнеров: в последующих пяти сезонах в «Барселоне» он лишь раз опустился ниже отметки в 20 результативных действий за сезон во всех турнирах (настрелял 19 в кампании-2011/12), зато дважды оформил больше 30 голевых баллов. При этом каталонцы не рассматривали летающего по флангу испанца в качестве безальтернативно основного и все время искали усиление в атаку. С сезона-2009/10, первого полноценного для Педрито, сине-гранатовые подписали Златана Ибрагимовича, Давида Вилью, Алексиса Санчеса и Неймара, а также вытащили из академии не одного «нового Месси».

После прихода очередных звезд воспитанника задвигали в запас: в ла лиге Педро ни разу не провел за сезон даже 70% от всех возможных игровых минут (3420), застревая на отметке от 1500 до 2300. Но преданный воспитанник продолжал приносить пользу — в сезоне-2010/11 открыл счет в финале ЛЧ против «МЮ» (3:1), в следующем году ввалил дубль в решающем матче Кубка Испании с «Атлетиком» (3:0). Несмотря на все это, Педро постоянно находили более звездную альтернативу — последней каплей оказалась покупка Неймара летом 2013-го.

«Педро стал для нас жизненно важным, абсолютно необходимым. Он образец для подражания, великий. Он всегда превосходит ожидания. Если бы он был бразильцем, его звали бы Педриньо, и у нас не было бы достаточно денег, чтобы купить его», — с иронией отмечал Пеп Гвардиола.

Еще одной фишкой Педро была «двуногость» — было решительно непонятно, какая нога у него рабочая, так как лупил и забивал он и с левой, и с правой с одинаковой периодичностью. Это было как нельзя кстати для Гвардиолы, который нашел в вингере непредсказуемого для соперников исполнителя, способного как принимать деятельное участие в тики-таке на любом из флангов, так и взрывать игру внезапными ударами со средней и дальней дистанций.

Педро превратился в одного из лучших партнеров в карьере Месси. Он подарил аргентинцу 25 результативных передач и сам забил после 29 ассистов Лионеля — чуть больше 29% от всех голов за «Барселону» (99). И вообще их «стеночки» друг с другом, основанные на каком-то волшебном взаимопонимании, стали одной из фишек той легендарной «Барселоны».

«Мы провели вместе долгие годы, полные прекрасных моментов. За это время мы вместе пережили много чудесного», — обращался восьмикратный обладатель «Золотого мяча» после ухода Педрито из «Барсы».

Фото Global Look Press

Затмевал Азара в «Челси» и остановился в Риме

Летом 2015-го Педро отправился в «Челси», но напоследок привычно подарил «Барселоне» победу в Суперкубке УЕФА — забил победный мяч в овертайме в безумной перестрелке с «Севильей» (5:4). Испанец перешел к чемпионам Англии, но столкнулся с мощным кризисом. Команда забарахлила и завершила сезон 10-й. Сам Педро, уже повзрослевший и избавившийся от прозвища Педрито, оформил достойные 8+3, став пятым в команде по системе «гол плюс пас».

«У нас есть один из лучших атакующих игроков в мире. Его любили в «Барселоне», и сам он, безусловно, любил этот клуб, но искал чего-то большего для своей карьеры. Его желание уйти — очевидный признак амбиций», — приветствовал новичка Жозе Моуринью.

Сезон-2016/17 оказался самым успешным в английской карьере Педро — он наколотил 13+12 во всех турнирах и по «гол плюс пас» немного уступил лишь Диего Косте (30 баллов). Он действовал даже эффективнее Эдена Азара (17+7), но все равно проводил на поле слишком мало времени — за весь сезон АПЛ отыграл лишь шесть полных матчей, а впервые 90 минут отбегал лишь в 18-м туре. Даже Виктор Мозес в той кампании играл чаще.

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Но Педро не отчаивался и не искал мест, где его будут ценить сильнее. Привычный к топ-уровню, он органично смотрелся в «Челси», хотя явно не казался звездой на фоне праймовых Диего Косты, Эдена Азара, Виллиана и Сеска Фабрегаса. Следующим летом команду пополнили еще Альваро Мората, а зимой подъехал Оливье Жиру — Педро даже при своей универсальности все дальше отдалялся от стартового состава и за весь сезон АПЛ всего 17 раз показался в основе. Даже серьезные 13+5 в следующем розыгрыше не продлили его путешествие на «Стэмфорд Бридж». В сезоне-2019/20 он намертво приклеился к скамейке запасных и после позорных 660 минут в АПЛ ушел.

Киллер с немного нелепыми бакенбардами отправился в Рим, где выступает до сих пор. За сезон в «Роме» он не превратился в лидера, так как периодически травмировался. А Борха Майораль, Генрих Мхитарян, Эдин Джеко и другие игроки группы атаки показали лучшую результативность. Переезд в «Лацио» не исправил ситуацию: за два полноценных сезона в клубе он настрелял 19+11, но его игра напоминала заключительный аккорд ветерана с периодическими просветами, травмами и приближающимся забвением. Сейчас 36-летний испанец напрочь отсутствует в основе «орлов» — всего раз вышел с первых минут в 11 играх сезона-2023/24, а в сумме провел на поле мусорные 216 минут.

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Педро великолепно сработался с Месси, установил уникальный рекорд, забил кучу ключевых голов за «Барселону» и заслужил признание Гвардиолы, но так и не убедил боссов блауграны в том, что достоин долгой карьеры в клубе. Ему постоянно искали альтернативу и после подписания Неймара вынудили уйти в «Челси», но в Лондоне Педро исполнял ту же роль вспомогательного элемента.

Педро выиграл все трофеи на клубном уровне, добавив золотые медали Евро и чемпионата мира, а всего завоевал 25 титулов. Несмотря на все заслуги и уникальные навыки, Педро так и не добился мирового признания. Хотя, пожалуй, этого все же заслуживал.

Лионель Месси
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 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
5
 Р. Сосьедад 11 5 4 2 20-14 19
6
 Атлетик 11 5 3 3 18-12 18
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 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
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12
 Вильярреал 11 3 3 5 15-18 12
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14
 Севилья 10 2 4 4 16-15 10
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