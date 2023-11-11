Угловой Захаряна помог «Реал Сосьедад» открыть счет в победном матче. У россиянина третий выход в старте
Жесткий график, в котором сейчас проводит матчи «Реал Сосьедад», — окно возможностей для Арсена Захаряна. За последние три недели он в третий раз вышел в стартовом составе басков. Впрочем, кубковую встречу с «Буньолем» следует вынести за скобки в силу уровня выступающего в шестом испанском дивизионе соперника. Иманол Альгуасиль тогда вдоволь поэкспериментировал с составом, использовав несколько футболистов из заявки второй команды, а футбол на нетипичном для Испании искусственном газоне получился из разряда «отыграли и забыли».
Октябрьская же игра с «Мальоркой» оказалась более показательной для случаев активной по меркам Альгуасиля ротации состава. «Реал Сосьедад» не хватало остроты, и действовавший слева Захарян выглядел самой уязвимой фигурой. Тогда Арсена в перерыве поменял Барренечеа, а Мендес, у которого игра поначалу не складывалась, стал автором победного гола. В этот раз картина была принципиально другой.
Прежде всего, формально Захарян подменял главную звезду команды Кубо и в четверке полузащитников располагался справа. Но, естественно, никакой привязки к бровке у него не было. Ее Арсен постоянно уступал под включения защитника Траоре. Кроме того, российский полузащитник периодически менялся позициями с уходившим в зону правого инсайда Ойярсабалем, а сам перемещался в центр. И смотрелся в этой роли российский полузащитник довольно органично.
Да, в паре моментов у него получились неточные передачи, только за такие потери если и ругают, то с оговорками — все-таки Захарян пытался обострить игру. Правда, сам — в отличие от партнеров — по воротам не бил. А когда такой шанс представился, выбрал вариант с передачей на врывавшегося в штрафную Траоре. И уж точно наш легионер не выглядел первым кандидатом на замену, хотя о всяком можно было подумать, когда ближе к перерыву режиссер трансляции сделал акцент на активно разминавшихся Шо и Кубо.
Японец в итоге вышел вместо активного, но упорно стрелявшего издали мимо ворот Барренечеа, а Захарян, уступив японцу его законную роль, ушел налево. Вдобавок ко всему атака гостей стала в большей степени ориентирована на комбинационную игру, тогда как мощный Садик с его попаданием в штангу Альгуасиля не убедил. С другой стороны, и подач в его адрес почти не было, зато во втором тайме количество кроссов увеличилось.
Преимущественно мяч паправлялся в штрафную слева, где интересно комбинировали Захарян, Ойярсабаль и Муньос. Неожиданным адресатом этих подач оказался врывавшийся в штрафную из глубины Турриентес. Он даже забил, но, как выяснилось после похода арбитра к монитору, не плечом, а все же рукой. Только угрозы стали системными, аутсайдер стал уставать, что увеличило еще и количество стандартов. А это — зона ответственности Захаряна, и ему даже доверили исполнить штрафной из перспективной позиции.
И если тот удар получился неточным, то угловой Арсена принес успех. Если бы дело было в РПЛ, то, по версии «СЭ», полузащитник заработал бы результативный балл за предголевую ключевую передачу. По факту же ассистентом стал Элустондо, который после подачи углового переправил мяч замкнувшему дальнюю штангу Ойярсабалю. И точно так же «Реал Сосьедад» добил «Альмерию» по ходу десяти добавленных арбитром минут.
Случилось это уже без Захаряна, который провел качественную игру и был заменен на 74-й минуте. После этого «Реал Сосьедад» рисковал потерять очки, а протесты Кубо, с прессинга на котором началась ответная голевая атака, ни к чему не привели. Ключевым же событием стал реализованный Фернандесом пенальти. У басков отличная неделя — первый за 19 лет выход в плей-офф Лиги чемпионов и первая победа в национальном первенстве с 21 октября. Тогда, кстати, Захарян тоже был в старте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|13
|11
|1
|1
|31-16
|34
|
2
|Реал
|12
|9
|2
|1
|23-8
|29
|
3
|Барселона
|12
|8
|3
|1
|24-12
|27
|
4
|Атлетико
|11
|8
|1
|2
|26-11
|25
|
5
|Атлетик
|13
|7
|3
|3
|25-17
|24
|
6
|Р. Сосьедад
|13
|6
|4
|3
|23-16
|22
|
7
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|16-15
|20
|
8
|Валенсия
|12
|5
|3
|4
|15-13
|18
|
9
|Р. Вальекано
|13
|4
|6
|3
|15-17
|18
|
10
|Лас-Пальмас
|12
|5
|2
|5
|10-11
|17
|
11
|Хетафе
|12
|3
|6
|3
|14-16
|15
|
12
|Осасуна
|12
|4
|1
|7
|14-20
|13
|
13
|Вильярреал
|12
|3
|3
|6
|17-21
|12
|
14
|Алавес
|12
|3
|3
|6
|10-16
|12
|
15
|Севилья
|11
|2
|5
|4
|17-16
|11
|
16
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|10-17
|10
|
17
|Мальорка
|12
|1
|6
|5
|12-18
|9
|
18
|Сельта
|13
|1
|4
|8
|14-24
|7
|
19
|Гранада
|12
|1
|3
|8
|17-29
|6
|
20
|Альмерия
|13
|0
|3
|10
|15-35
|3
|10.11
|23:00
|
Атлетик – Сельта
|4 : 3
|11.11
|16:00
|
Р. Вальекано – Жирона
|1 : 2
|11.11
|18:15
|
Альмерия – Р. Сосьедад
|1 : 3
|11.11
|20:30
|
Гранада – Хетафе
|- : -
|11.11
|20:30
|
Осасуна – Лас-Пальмас
|- : -
|11.11
|23:00
|
Реал – Валенсия
|- : -
|12.11
|18:15
|
Барселона – Алавес
|- : -
|12.11
|20:30
|
Севилья – Бетис
|- : -
|12.11
|23:00
|
Атлетико – Вильярреал
|- : -
|29.11
|23:00
|
Мальорка – Кадис
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|7
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|7
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|10
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|10
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|10
|1
|4