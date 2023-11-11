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Угловой Захаряна помог «Реал Сосьедад» открыть счет в победном матче. У россиянина третий выход в старте

«Реал Сосьедад» обыграл «Альмерию» в ла лиге
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Игроки «Реал Сосьедад» радуются победе над «Альмерией».
Фото ФК «Реал Сосьедад»
Игроки «Реал Сосьедад» радуются голу в ворота «Альмерии».
Фото ФК «Реал Сосьедад»
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Российский полузащитник выступил качественно.
Испания. Ла Лига. 13-й тур
11 нояб, 18:15. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
1:3
Реал Сосьедад

Жесткий график, в котором сейчас проводит матчи «Реал Сосьедад», — окно возможностей для Арсена Захаряна. За последние три недели он в третий раз вышел в стартовом составе басков. Впрочем, кубковую встречу с «Буньолем» следует вынести за скобки в силу уровня выступающего в шестом испанском дивизионе соперника. Иманол Альгуасиль тогда вдоволь поэкспериментировал с составом, использовав несколько футболистов из заявки второй команды, а футбол на нетипичном для Испании искусственном газоне получился из разряда «отыграли и забыли».

Октябрьская же игра с «Мальоркой» оказалась более показательной для случаев активной по меркам Альгуасиля ротации состава. «Реал Сосьедад» не хватало остроты, и действовавший слева Захарян выглядел самой уязвимой фигурой. Тогда Арсена в перерыве поменял Барренечеа, а Мендес, у которого игра поначалу не складывалась, стал автором победного гола. В этот раз картина была принципиально другой.

Прежде всего, формально Захарян подменял главную звезду команды Кубо и в четверке полузащитников располагался справа. Но, естественно, никакой привязки к бровке у него не было. Ее Арсен постоянно уступал под включения защитника Траоре. Кроме того, российский полузащитник периодически менялся позициями с уходившим в зону правого инсайда Ойярсабалем, а сам перемещался в центр. И смотрелся в этой роли российский полузащитник довольно органично.

Да, в паре моментов у него получились неточные передачи, только за такие потери если и ругают, то с оговорками — все-таки Захарян пытался обострить игру. Правда, сам — в отличие от партнеров — по воротам не бил. А когда такой шанс представился, выбрал вариант с передачей на врывавшегося в штрафную Траоре. И уж точно наш легионер не выглядел первым кандидатом на замену, хотя о всяком можно было подумать, когда ближе к перерыву режиссер трансляции сделал акцент на активно разминавшихся Шо и Кубо.

Японец в итоге вышел вместо активного, но упорно стрелявшего издали мимо ворот Барренечеа, а Захарян, уступив японцу его законную роль, ушел налево. Вдобавок ко всему атака гостей стала в большей степени ориентирована на комбинационную игру, тогда как мощный Садик с его попаданием в штангу Альгуасиля не убедил. С другой стороны, и подач в его адрес почти не было, зато во втором тайме количество кроссов увеличилось.

Радость футболистов &laquo;Реал Сосьедад&raquo; после победы над &laquo;Бенфикой&raquo; (3:1). Захарян и «Реал Сосьедад» залетели в плей-офф Лиги чемпионов! «Бенфика» осталась за бортом

Преимущественно мяч паправлялся в штрафную слева, где интересно комбинировали Захарян, Ойярсабаль и Муньос. Неожиданным адресатом этих подач оказался врывавшийся в штрафную из глубины Турриентес. Он даже забил, но, как выяснилось после похода арбитра к монитору, не плечом, а все же рукой. Только угрозы стали системными, аутсайдер стал уставать, что увеличило еще и количество стандартов. А это — зона ответственности Захаряна, и ему даже доверили исполнить штрафной из перспективной позиции.

И если тот удар получился неточным, то угловой Арсена принес успех. Если бы дело было в РПЛ, то, по версии «СЭ», полузащитник заработал бы результативный балл за предголевую ключевую передачу. По факту же ассистентом стал Элустондо, который после подачи углового переправил мяч замкнувшему дальнюю штангу Ойярсабалю. И точно так же «Реал Сосьедад» добил «Альмерию» по ходу десяти добавленных арбитром минут.

Игроки «Реал Сосьедад» радуются голу в ворота «Альмерии».
Фото ФК «Реал Сосьедад»

Случилось это уже без Захаряна, который провел качественную игру и был заменен на 74-й минуте. После этого «Реал Сосьедад» рисковал потерять очки, а протесты Кубо, с прессинга на котором началась ответная голевая атака, ни к чему не привели. Ключевым же событием стал реализованный Фернандесом пенальти. У басков отличная неделя — первый за 19 лет выход в плей-офф Лиги чемпионов и первая победа в национальном первенстве с 21 октября. Тогда, кстати, Захарян тоже был в старте.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Альмерия
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 12 9 2 1 23-8 29
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
8
 Валенсия 12 5 3 4 15-13 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
11
 Хетафе 12 3 6 3 14-16 15
12
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 12 1 3 8 17-29 6
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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38 тур
10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 1 : 2
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 - : -
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 - : -
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 - : -
12.11 20:30
Севилья – Бетис
 - : -
12.11 23:00
Атлетико – Вильярреал
 - : -
29.11 23:00
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