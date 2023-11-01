Захарян сыграл в испанской глубинке. Принял участие в победной атаке и был заменен после удара в голову
Первый раунд Кубка Испании — во многом экзотика. В этот раз «Реал Сосьедад» забросило в гости к «Буньолю» — любительскому клубу из одноименного города в провинции Валенсия с населением порядка десяти тысяч человек. Выступает эта команда в региональном первенстве, что соответствует шестому испанскому дивизиону. Если пытаться провести параллели с Россией — это примерно лига Б чемпионата Московской области.
Между тем «Буньоль» основан в 1921 году, и как раз к столетию клуба в его жизни произошло историческое событие — первая встреча с представителем ла лиги в кубковом турнире. Воодушевленные этим любители прилично потрепали нервы «Эльче», заставив высоких гостей поразить собственные ворота уже в дебюте матча. Однако другие моменты они не использовали, и сенсацию позапрошлого розыгрыша отменил бывший вингер «Зенита» Ригони, записавший на свой счет результативную передачу и победный гол (1:2).
Та встреча прошла в тренировочном центре «Сьюдад Депортива», который принадлежит «Леванте» и где играет вторая команда «лягушек». Сейчас «Буньолю» пришлось принимать участника Лиги чемпионов в тридцати километрах от родного города. На искусственном поле, расчерченном еще и под тренировки детских команд.
Вот в такой обстановке Арсен Захарян во второй раз в своей испанской карьере попал в стартовый состав. Тот, по сути, оказался вторым. С одной стороны, в нем были такие опытные мастера, как Элустондо и вернувшийся в родной клуб из «Реала» Одриосола. С другой — эти защитники сейчас пребывают в статусе «игрок ротации». Как и Захарян, Пачеко, Шо, Садик и Турриентес. А вот голкипер Мореро и вовсе впервые сыграл за главную команду в официальном матче.
В общем, типичная для кубкового турнира картина. То же самое можно было сказать и про игру, в которой младшие по рангу сначала на огромном желании организовали несколько ярких атак и едва не открыли счет, а потом принялись героически разрушать наступательные действия гостей. Например, врывавшегося в штрафную Захаряна жестко встретили плечом в плечо и оставили без мяча.
Самый яркий момент с участием Арсена в первом тайме — попытка поразить ворота с острейшего угла, причем чуть неточный удар вполне мог трансформироваться в голевую передачу. Был еще и угловой Захаряна, едва не завершившийся голом активного Шо. Плюс несколько обостряющих передач, но чего-то особенного ни российский легионер, ни его команда не предлагали.
Не случайно Иманол Альгуасиль уже в перерыве сделал две замены в атакующей тройке. Правда, ни о каком мгновенном эффекте говорить не приходилось. Напротив, баски вязли в оборонительных порядках, но все же дожали соперника. А началась атака на фланге с короткого розыгрыша Захаряна и Шо. В результате француз вырвался к штрафной и отдал пас под удар партнеру, а на добивании отличился Карлос Фернандес.
Этого в итоге оказалось достаточно, а Захарян полный матч так и не провел. На 82-й минуте ему пришлось покинуть поле по медицинским причинам — уже упав на газон после фола соперника, Арсен получил удар ногой в затылок. Он сразу показал, что требуется помощь врачей, и те пришли к выводу, что лучше не рисковать. Поле наш легионер покинул под аплодисменты трибун. Вряд ли речь идет о серьезном повреждении, только игра с «Барселоной» — уже в субботу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|11
|9
|1
|1
|23-8
|28
|
2
|Жирона
|11
|9
|1
|1
|25-13
|28
|
3
|Атлетико
|10
|8
|1
|1
|25-9
|25
|
4
|Барселона
|11
|7
|3
|1
|23-12
|24
|
5
|Р. Сосьедад
|11
|5
|4
|2
|20-14
|19
|
6
|Атлетик
|11
|5
|3
|3
|18-12
|18
|
7
|Бетис
|11
|4
|5
|2
|14-15
|17
|
8
|Р. Вальекано
|11
|4
|5
|2
|14-15
|17
|
9
|Валенсия
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Лас-Пальмас
|11
|4
|2
|5
|8-10
|14
|
11
|Осасуна
|11
|4
|1
|6
|12-16
|13
|
12
|Вильярреал
|11
|3
|3
|5
|15-18
|12
|
13
|Хетафе
|11
|2
|6
|3
|13-16
|12
|
14
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|16-15
|10
|
15
|Кадис
|11
|2
|4
|5
|10-16
|10
|
16
|Мальорка
|11
|1
|6
|4
|12-16
|9
|
17
|Алавес
|11
|2
|3
|6
|9-16
|9
|
18
|Сельта
|11
|1
|3
|7
|10-19
|6
|
19
|Гранада
|11
|1
|3
|7
|17-28
|6
|
20
|Альмерия
|11
|0
|3
|8
|14-31
|3
|3.11
|23:00
|
Лас-Пальмас – Атлетико
|- : -
|4.11
|16:00
|
Осасуна – Жирона
|- : -
|4.11
|18:15
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|4.11
|20:30
|
Сельта – Севилья
|- : -
|4.11
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
|5.11
|16:00
|
Алавес – Альмерия
|- : -
|5.11
|18:15
|
Валенсия – Гранада
|- : -
|5.11
|20:30
|
Вильярреал – Атлетик
|- : -
|5.11
|23:00
|
Реал – Р. Вальекано
|- : -
|6.11
|23:00
|
Хетафе – Кадис
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|6
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|9
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|8
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|1
|4