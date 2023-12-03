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Захарян в игре. Экстренный выход на замену, опасные угловые и растущее доверие

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной», Захарян вышел на 16-й минуте и был заменен в конце
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Арсен Захарян в матче «Осасуна» — «Реал Сосьедад» (1:1).
Фото AFP
Российский легионер провел очередной матч в Испании.
Испания. Ла Лига. 15-й тур
02 дек, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:1
Реал Сосьедад

Кто бы что ни говорил, а дебютный сезон Арсена Захаряна в Испании мы рассматриваем словно под микроскопом. Слишком давно наши футболисты не отправлялись в ла лигу, и для российского полузащитника сейчас все внове, поэтому отмечается каждая деталь. Первые минуты в примере, первое попадание в стартовый состав, первые полезные действия вроде разгона голевой атаки или завершившейся взятием ворот подачи углового...

Дебют в Лиге чемпионов и полный матч в главном еврокубке — тоже события. Против «Зальцбурга» Захарян отыграл все 90+ минут, мог забить и получил весьма лестные оценки. Однако на гостевую игру с «Осасуной» Иманол Альгуасиль выбрал другую версию состава и поменял исполнителей сразу на семи позициях. И — надо быть объективным — именно субботняя расстановка была близка к привычно оптимальной.

Арсен Захарян в&nbsp;матче против &laquo;Зальцбурга&raquo;. Захарян впервые вышел в старте в Лиге чемпионов. И сыграл действительно классно

Вот только сказать подобное о дебюте игры в Памплоне нельзя. Для начала не побеждавшие почти полтора месяца хозяева забили в первой же атаке. Потом верный шанс совместно упустили пробивший во вратаря Садик и запустивший мяч с добивания выше цели Барренечеа. И, наконец, промахнувшийся из отличной позиции вингер получил травму в единоборстве, которых в любом матче случается с десяток.

У Альгуасиля было несколько вариантов внеплановой замены. Очевидный — в лице звезды «Реал Сосьедад» Ойярсабаля. Механический — как ставка на Шо, который стилистически похож на быстроногого и резкого Барренечеа. Однако, едва получив сигнал от медиков о необходимости замены, тренер поднял со скамейки Захаряна. И такое доверие, бесспорно, обращает на себя внимание. Как и то, что Арсен все лучше понимает партнеров, а они — его.

Арсен Захарян в матче против «Осасуны».
Фото AFP

Показателен момент, когда формально прикрывавший левый фланг Захарян совершил рывок в правую часть штрафной под заброс Мендеса и не успел к мячу на долю секунды. Или нетипичный розыгрыш углового с пытавшимся поразить ближний угол Кубо. Для басков скорее характеры корнеры с подачей на ближнюю штангу с последующей скидкой. И в субботу Захарян этот номер повторил несколько раз, однако в первом случае подрезка Ле Нормана завершилась тем, что дальнюю штангу не смог замкнуть Садик.

Пропустивший из-за тяжелой травмы почти весь прошлый сезон нигериец, вернув чувство гола, в этом сезоне забивает исключительно с дальней дистанции. Причем — второй тур подряд. Просто подхватывает мяч, тащит его к штрафной и не оставляет шансов вратарям, выжимая максимум из не самых очевидных моментов. С очевидными же не ладилось не только у Садика.

Уже во втором тайме после еще одного углового Захаряна не забил Мерино. И он же — успев на добивание после атаки Кубо — перевел в разряд супермена совершившего невероятный сейв Эрреру. Захаряну в этой атаке забить с подбора было нереально, но мяч Арсен сохранил и вывел на опасный удар партнера. Когда же появилась возможность бить самому — на пути мяча уже в штрафной оказался защитник.

Игроки &laquo;Реал Сосьедад&raquo; радуются победе над &laquo;Альмерией&raquo;. Угловой Захаряна помог «Реал Сосьедад» открыть счет в победном матче. У россиянина третий выход в старте

Не сказать, что это тянуло на понятие «голевой момент», но смотрелась атака с дальней дистанции перспективно. Как и еще одна попытка Захаряна, причем в обоих случаях россиянин выходил на ударную позицию после взаимодействий с главной звездой «Сосьедад» Кубо. Ну а то, что на последних минутах Арсена поменяли, — совершенно рядовая ситуация. Гости владели территорией и давили, поэтому в игру вступил классический финишер в лице Андре Силвы.

Ставка на долго лечившегося португальца не сыграла, и команда из Сан-Себастьяна может с уверенностью утверждать, что не досчиталась в субботу очков, отпустив в отрыв идущий пятым «Атлетик». Да и преследователям дала шанс. Ну а Захарян постепенно становится все более важной деталью в командном механизме «Реал Сосьедад» и скорее может записать неделю себе в актив. Не хватило результативных действий и, само собой, побед. Но факт, что уровень доверия к россиянину растет.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
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Угловой Захаряна помог «Реал Сосьедад» открыть счет в победном матче. У россиянина третий выход в старте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
14
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
17
 Мальорка 14 1 7 6 13-20 10
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
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1.12 23:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 2 : 0
2.12 16:00
Жирона – Валенсия
 2 : 1
2.12 18:15
Атлетик – Р. Вальекано
 4 : 0
2.12 20:30
Реал – Гранада
 2 : 0
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 1 : 1
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 - : -
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
3.12 20:30
Севилья – Вильярреал
 - : -
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Барселона – Атлетико
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Вильярреал

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