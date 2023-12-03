Захарян в игре. Экстренный выход на замену, опасные угловые и растущее доверие
Кто бы что ни говорил, а дебютный сезон Арсена Захаряна в Испании мы рассматриваем словно под микроскопом. Слишком давно наши футболисты не отправлялись в ла лигу, и для российского полузащитника сейчас все внове, поэтому отмечается каждая деталь. Первые минуты в примере, первое попадание в стартовый состав, первые полезные действия вроде разгона голевой атаки или завершившейся взятием ворот подачи углового...
Дебют в Лиге чемпионов и полный матч в главном еврокубке — тоже события. Против «Зальцбурга» Захарян отыграл все 90+ минут, мог забить и получил весьма лестные оценки. Однако на гостевую игру с «Осасуной» Иманол Альгуасиль выбрал другую версию состава и поменял исполнителей сразу на семи позициях. И — надо быть объективным — именно субботняя расстановка была близка к привычно оптимальной.
Вот только сказать подобное о дебюте игры в Памплоне нельзя. Для начала не побеждавшие почти полтора месяца хозяева забили в первой же атаке. Потом верный шанс совместно упустили пробивший во вратаря Садик и запустивший мяч с добивания выше цели Барренечеа. И, наконец, промахнувшийся из отличной позиции вингер получил травму в единоборстве, которых в любом матче случается с десяток.
У Альгуасиля было несколько вариантов внеплановой замены. Очевидный — в лице звезды «Реал Сосьедад» Ойярсабаля. Механический — как ставка на Шо, который стилистически похож на быстроногого и резкого Барренечеа. Однако, едва получив сигнал от медиков о необходимости замены, тренер поднял со скамейки Захаряна. И такое доверие, бесспорно, обращает на себя внимание. Как и то, что Арсен все лучше понимает партнеров, а они — его.
Показателен момент, когда формально прикрывавший левый фланг Захарян совершил рывок в правую часть штрафной под заброс Мендеса и не успел к мячу на долю секунды. Или нетипичный розыгрыш углового с пытавшимся поразить ближний угол Кубо. Для басков скорее характеры корнеры с подачей на ближнюю штангу с последующей скидкой. И в субботу Захарян этот номер повторил несколько раз, однако в первом случае подрезка Ле Нормана завершилась тем, что дальнюю штангу не смог замкнуть Садик.
Пропустивший из-за тяжелой травмы почти весь прошлый сезон нигериец, вернув чувство гола, в этом сезоне забивает исключительно с дальней дистанции. Причем — второй тур подряд. Просто подхватывает мяч, тащит его к штрафной и не оставляет шансов вратарям, выжимая максимум из не самых очевидных моментов. С очевидными же не ладилось не только у Садика.
Уже во втором тайме после еще одного углового Захаряна не забил Мерино. И он же — успев на добивание после атаки Кубо — перевел в разряд супермена совершившего невероятный сейв Эрреру. Захаряну в этой атаке забить с подбора было нереально, но мяч Арсен сохранил и вывел на опасный удар партнера. Когда же появилась возможность бить самому — на пути мяча уже в штрафной оказался защитник.
Не сказать, что это тянуло на понятие «голевой момент», но смотрелась атака с дальней дистанции перспективно. Как и еще одна попытка Захаряна, причем в обоих случаях россиянин выходил на ударную позицию после взаимодействий с главной звездой «Сосьедад» Кубо. Ну а то, что на последних минутах Арсена поменяли, — совершенно рядовая ситуация. Гости владели территорией и давили, поэтому в игру вступил классический финишер в лице Андре Силвы.
Ставка на долго лечившегося португальца не сыграла, и команда из Сан-Себастьяна может с уверенностью утверждать, что не досчиталась в субботу очков, отпустив в отрыв идущий пятым «Атлетик». Да и преследователям дала шанс. Ну а Захарян постепенно становится все более важной деталью в командном механизме «Реал Сосьедад» и скорее может записать неделю себе в актив. Не хватило результативных действий и, само собой, побед. Но факт, что уровень доверия к россиянину растет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|15
|12
|2
|1
|33-9
|38
|
2
|Жирона
|15
|12
|2
|1
|34-18
|38
|
3
|Атлетико
|13
|10
|1
|2
|30-12
|31
|
4
|Барселона
|14
|9
|4
|1
|27-14
|31
|
5
|Атлетик
|15
|8
|4
|3
|30-18
|28
|
6
|Р. Сосьедад
|15
|7
|5
|3
|26-18
|26
|
7
|Бетис
|14
|6
|6
|2
|18-16
|24
|
8
|Лас-Пальмас
|15
|6
|3
|6
|13-13
|21
|
9
|Валенсия
|15
|5
|4
|6
|17-20
|19
|
10
|Хетафе
|15
|4
|7
|4
|17-20
|19
|
11
|Р. Вальекано
|15
|4
|7
|4
|16-22
|19
|
12
|Вильярреал
|14
|4
|3
|7
|21-25
|15
|
13
|Осасуна
|15
|4
|3
|8
|17-25
|15
|
14
|Алавес
|14
|4
|3
|7
|14-19
|15
|
15
|Севилья
|13
|2
|6
|5
|19-19
|12
|
16
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|11-21
|11
|
17
|Мальорка
|14
|1
|7
|6
|13-20
|10
|
18
|Сельта
|14
|1
|5
|8
|14-24
|8
|
19
|Гранада
|15
|1
|4
|10
|19-35
|7
|
20
|Альмерия
|14
|0
|3
|11
|16-37
|3
|1.12
|23:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|2 : 0
|2.12
|16:00
|
Жирона – Валенсия
|2 : 1
|2.12
|18:15
|
Атлетик – Р. Вальекано
|4 : 0
|2.12
|20:30
|
Реал – Гранада
|2 : 0
|2.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|1 : 1
|3.12
|16:00
|
Мальорка – Алавес
|- : -
|3.12
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|- : -
|3.12
|20:30
|
Севилья – Вильярреал
|- : -
|3.12
|23:00
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|4.12
|23:00
|
Сельта – Кадис
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|11
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|П
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|13
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|11
|1
|0
|
|
Алехандро Катена
Осасуна
|14
|1
|5