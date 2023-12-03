Иско вернулся на топ-уровень. Полгода просидел без клуба, а сейчас — один из лучших атакующих полузащитников Европы
Летом 2022-го года Иско покинул мадридский «Реал», куда приходил из «Малаги» в статусе будущей звезды мирового футбола. Затем — пресные пять месяцев в «Севилье», где испанский технарь ничем не запомнился, а оставшуюся часть сезона и вовсе провел без клуба. Казалось, что мы наблюдаем закат карьеры некогда талантливого полузащитника, но он отправился в «Бетис» и снова заставляет всех восхищаться своей магией на футбольном поле.
За 14 туров ла лиги у Иско девять наград лучшему игроку матча, хотя голевых действий только 4 (2+2). Статистику голов и передач неспроста называют «ленивой» — она часто не показывает всю картину происходящего. Сейчас испанец действительно переживает ренессанс и является одним из лучших на своей позиции в Европе.
Художник наконец-то получил свободу
«Бетис» тренирует футбольный отец Иско — Мануэль Пеллегрини, с которым они вместе зажигали в «Малаге». Чилиец относится к числу тех специалистов, которые требовательны с точки зрения дисциплины, но при этом дают дышать своим игрокам на футбольном поле. Именно в этом и заключается магическая связь между ними: Иско не любит, когда его заковывают в рамках определенной структуры, его всегда тянет к мячу, и ему нравится получать его в любой точке.
В современном футболе таким художникам крайне сложно вписаться в системы топ-команд, где тренеры все чаще требуют от своих подопечных действовать строго в определенных зонах. В «Бетисе» Иско получил полную свободу перемещений, при необходимости он даже опускается на линию к центральным защитникам, чтобы помочь при билд-апе.
Продвигая мяч с самой первой стадии начала атаки, он может оказаться в любой точке на половине поля соперника и созидать уже оттуда. Вот так, например, выглядит его тепловая карта в матчах с «Алавесом» и «Мальоркой».
Вовлеченность Иско в игру севильского клуба подтверждает и продвинутая статистика.
Иско (наряду с Яго Аспасом из «Сельты») прямо сейчас возглавляет рейтинг футболистов с наибольшим количеством созданных голевых моментов в текущем сезоне в рамках топ-5 лиг Европы — 45. Третью строчку занимает вингер «Баварии» Лерой Сане (42).
Визуальное впечатление от выступлений Иско вполне коррелирует с продвинутой статистикой. Когда смотришь игры с участием испанца, сразу отмечаешь, что он чаще других встречается с мячом. Настолько важным игроком для своей команды он не был со времен «Малаги».
Возвращение в сборную Испании?
После победного гола в ворота «Осасуны» 31-летний футболист заявил, что надеется вернуться в национальную команду. В состав «Красной фурии» он не попадал с 2019 года — тогда сыграл все 90 минут в матче со сборной Швеции (3:0) в рамках квалификации чемпионата Европы.
«Надеюсь, что смогу вернуться в сборную, это самое важное для футболиста. Я доволен своей работой, но попадание в национальную команду зависит от того, что я делаю на поле. Если это снова случится, я буду невероятно счастлив», — сказал Иско.
Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнтэ уже высказался о возможном возвращении полузащитника. По словам специалиста, Иско уже не тот, кем был десять лет назад:
«Иско — отличный футболист, который находится в прекрасной форме. Он очень хорош в этом сезоне. Этот парень уже не тот, кем был десять лет назад. Он изменился и сейчас очень много работает».
Пеллегрини спас Иско, который полгода сидел без клуба
Иско находился в статусе свободного агента с января по июнь. В какой-то момент у него была возможность перебраться в берлинский «Унион», а затем в МЛС, но оба варианта так и не воплотились в жизнь.
Затем были предложения от саудовских и турецких клубов, ходили слухи даже о заинтересованности бразильского «Фламенго», но Иско ждал офера всей своей жизни и не прогадал. Он и Пеллегрини снова работают вместе — это идеальный союз. Чилийский тренер обожает типаж таких игроков.
«Технари делают игру легкой, они видят поле иначе. Самое сложное в футболе — отпасовать игроку в футболке такого же цвета. Они отвечают за последнюю передачу и теряют мяч раза два-три в год», — говорил Пеллегрини.
Футболисты, играющие на позиции десятки, — особенная любовь латиноамериканского специалиста. В его системе всегда есть место для полузащитника, которому предоставлена полная свобода.
«Кто ведет мяч, тот не торопится, думает. Все остальные двигаются быстро», — важное правило в команде чилийца.
Сейчас в «Бетисе» сразу после выхода из обороны начинается импровизация, в которой так хорош Иско. Поэтому нет сомнений, что этот союз и дальше будет работать. И, возможно, скоро мы еще раз увидим Франсиско Аларкона Суареса в футболке национальной сборной.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|15
|12
|2
|1
|33-9
|38
|
2
|Жирона
|15
|12
|2
|1
|34-18
|38
|
3
|Атлетико
|13
|10
|1
|2
|30-12
|31
|
4
|Барселона
|14
|9
|4
|1
|27-14
|31
|
5
|Атлетик
|15
|8
|4
|3
|30-18
|28
|
6
|Р. Сосьедад
|15
|7
|5
|3
|26-18
|26
|
7
|Бетис
|14
|6
|6
|2
|18-16
|24
|
8
|Лас-Пальмас
|15
|6
|3
|6
|13-13
|21
|
9
|Валенсия
|15
|5
|4
|6
|17-20
|19
|
10
|Хетафе
|15
|4
|7
|4
|17-20
|19
|
11
|Р. Вальекано
|15
|4
|7
|4
|16-22
|19
|
12
|Вильярреал
|14
|4
|3
|7
|21-25
|15
|
13
|Осасуна
|15
|4
|3
|8
|17-25
|15
|
14
|Алавес
|14
|4
|3
|7
|14-19
|15
|
15
|Севилья
|13
|2
|6
|5
|19-19
|12
|
16
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|11-21
|11
|
17
|Мальорка
|14
|1
|7
|6
|13-20
|10
|
18
|Сельта
|14
|1
|5
|8
|14-24
|8
|
19
|Гранада
|15
|1
|4
|10
|19-35
|7
|
20
|Альмерия
|14
|0
|3
|11
|16-37
|3
|1.12
|23:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|2 : 0
|2.12
|16:00
|
Жирона – Валенсия
|2 : 1
|2.12
|18:15
|
Атлетик – Р. Вальекано
|4 : 0
|2.12
|20:30
|
Реал – Гранада
|2 : 0
|2.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Сосьедад
|1 : 1
|3.12
|16:00
|
Мальорка – Алавес
|- : -
|3.12
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|- : -
|3.12
|20:30
|
Севилья – Вильярреал
|- : -
|3.12
|23:00
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|4.12
|23:00
|
Сельта – Кадис
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|11
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|8
|П
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|13
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|11
|1
|0
|
|
Алехандро Катена
Осасуна
|14
|1
|5