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Иско вернулся на топ-уровень. Полгода просидел без клуба, а сейчас — один из лучших атакующих полузащитников Европы

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Футболист Иско
Иско.
Фото Global Look Press
Переживает ренессанс в 31.

Летом 2022-го года Иско покинул мадридский «Реал», куда приходил из «Малаги» в статусе будущей звезды мирового футбола. Затем — пресные пять месяцев в «Севилье», где испанский технарь ничем не запомнился, а оставшуюся часть сезона и вовсе провел без клуба. Казалось, что мы наблюдаем закат карьеры некогда талантливого полузащитника, но он отправился в «Бетис» и снова заставляет всех восхищаться своей магией на футбольном поле.

За 14 туров ла лиги у Иско девять наград лучшему игроку матча, хотя голевых действий только 4 (2+2). Статистику голов и передач неспроста называют «ленивой» — она часто не показывает всю картину происходящего. Сейчас испанец действительно переживает ренессанс и является одним из лучших на своей позиции в Европе.

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Художник наконец-то получил свободу

«Бетис» тренирует футбольный отец Иско — Мануэль Пеллегрини, с которым они вместе зажигали в «Малаге». Чилиец относится к числу тех специалистов, которые требовательны с точки зрения дисциплины, но при этом дают дышать своим игрокам на футбольном поле. Именно в этом и заключается магическая связь между ними: Иско не любит, когда его заковывают в рамках определенной структуры, его всегда тянет к мячу, и ему нравится получать его в любой точке.

В современном футболе таким художникам крайне сложно вписаться в системы топ-команд, где тренеры все чаще требуют от своих подопечных действовать строго в определенных зонах. В «Бетисе» Иско получил полную свободу перемещений, при необходимости он даже опускается на линию к центральным защитникам, чтобы помочь при билд-апе.

Продвигая мяч с самой первой стадии начала атаки, он может оказаться в любой точке на половине поля соперника и созидать уже оттуда. Вот так, например, выглядит его тепловая карта в матчах с «Алавесом» и «Мальоркой».

Вовлеченность Иско в игру севильского клуба подтверждает и продвинутая статистика.

Иско (наряду с Яго Аспасом из «Сельты») прямо сейчас возглавляет рейтинг футболистов с наибольшим количеством созданных голевых моментов в текущем сезоне в рамках топ-5 лиг Европы — 45. Третью строчку занимает вингер «Баварии» Лерой Сане (42).

Визуальное впечатление от выступлений Иско вполне коррелирует с продвинутой статистикой. Когда смотришь игры с участием испанца, сразу отмечаешь, что он чаще других встречается с мячом. Настолько важным игроком для своей команды он не был со времен «Малаги».

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Возвращение в сборную Испании?

После победного гола в ворота «Осасуны» 31-летний футболист заявил, что надеется вернуться в национальную команду. В состав «Красной фурии» он не попадал с 2019 года — тогда сыграл все 90 минут в матче со сборной Швеции (3:0) в рамках квалификации чемпионата Европы.

«Надеюсь, что смогу вернуться в сборную, это самое важное для футболиста. Я доволен своей работой, но попадание в национальную команду зависит от того, что я делаю на поле. Если это снова случится, я буду невероятно счастлив», — сказал Иско.

Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнтэ уже высказался о возможном возвращении полузащитника. По словам специалиста, Иско уже не тот, кем был десять лет назад:

«Иско — отличный футболист, который находится в прекрасной форме. Он очень хорош в этом сезоне. Этот парень уже не тот, кем был десять лет назад. Он изменился и сейчас очень много работает».

Футболист Иско
Фото Global Look Press

Пеллегрини спас Иско, который полгода сидел без клуба

Иско находился в статусе свободного агента с января по июнь. В какой-то момент у него была возможность перебраться в берлинский «Унион», а затем в МЛС, но оба варианта так и не воплотились в жизнь.

Затем были предложения от саудовских и турецких клубов, ходили слухи даже о заинтересованности бразильского «Фламенго», но Иско ждал офера всей своей жизни и не прогадал. Он и Пеллегрини снова работают вместе — это идеальный союз. Чилийский тренер обожает типаж таких игроков.

«Технари делают игру легкой, они видят поле иначе. Самое сложное в футболе — отпасовать игроку в футболке такого же цвета. Они отвечают за последнюю передачу и теряют мяч раза два-три в год», — говорил Пеллегрини.

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Футболисты, играющие на позиции десятки, — особенная любовь латиноамериканского специалиста. В его системе всегда есть место для полузащитника, которому предоставлена полная свобода.

«Кто ведет мяч, тот не торопится, думает. Все остальные двигаются быстро», — важное правило в команде чилийца.

Сейчас в «Бетисе» сразу после выхода из обороны начинается импровизация, в которой так хорош Иско. Поэтому нет сомнений, что этот союз и дальше будет работать. И, возможно, скоро мы еще раз увидим Франсиско Аларкона Суареса в футболке национальной сборной.

Иско Аларкон (Иско)
Футбол
ФК Бетис
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2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
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 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
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