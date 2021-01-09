Сине-гранатовые — уже третьи в турнирной таблице ла лиги.

Чемпионат Испании. Лига 1

18-й тур

«Гранада» — «Барселона» — 0:4 (0:3)

Голы: Гризманн, 12 (0:1). Месси, 35 (0:2). Месси, 42 (0:3). Гризманн, 63 (0:4).

«Гранада»: Силва, Фулькье, Дуарте, Х.Санчес, Нева (Вальехо, 46), Монторо (Милья, 46), Эррера (Соро, 67), Брайс, Сольдадо (Суарес, 46), Мачис (Кенеди, 65), Пуэртас.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Юмтити, Мингеса, Дест (Фирпо, 81), Бускетс, де Йонг (Пьянич, 66), Месси (Брэйтуэйт, 65), Гризманн, Дембеле (Пуч, 73), Педри (Тринкан, 73).

Предупреждения: Сольдадо, 45. Мингеса, 49. Суарес, 73. Бускетс, 82. Жорди Альба, 87.

Удаление: Вальехо, 78.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

9 января. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

Казалось бы, что может быть хуже для «Барселоны», чем прошлый сезон? Упущенное чемпионство в борьбе с «Реалом», 2:8 от «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов, закономерная отставка Кике Сетьена. Летом страсти подогрелись и с трансферной точки зрения. Во-первых, в «Атлетико» ушел Луис Суарес. Во-вторых, команду мог покинуть Лионель Месси.

Аргентинец остался, но сине-гранатовым это не слишком помогло. «Барселона» при Роналде Кумане по-прежнему ищет свой стиль, а ее результаты не впечатляют. В чемпионате Испании до субботы каталонцы занимали четвертое место с отставанием в семь очков от лидирующего «Атлетико».

— Если честно, выиграть ла лигу будет очень сложно, — сказал недавно Куман в интервью Football Espana. — Нет ничего невозможного, но нужно понимать расстояние. «Атлетико» мне кажется очень хорошей командой, очень сильной. Она не пропускает много мячей.

Впрочем, «Барселона» не из тех, кто сдается. Вот и на матч 18-го тура против «Гранады» Куман выставил состав с Месси, Гризманном и Дембеле.

?? Cambio en la alineaci?n del Bar?a??

Umtiti entra en lugar de Araujo, que ha tenido molestias durante el calentamiento en la pierna derecha pic.twitter.com/qZJJcGT1Kf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 9, 2021

Кстати, эта встреча знаковая для Бускетса. Она уже 600-я для испанского хавбека за «Барселону» во всех турнирах. Это четвертый результат в истории клуба.

600 — Sergio Busquets ?? will make his 600th appearance for Barcelona in all competitions, becoming the fourth player to reach this milestone for the club after Xavi Hern?ndez ?? (767), Lionel Messi ?? (752) and Andr?s Iniesta ?? (674). Masia. pic.twitter.com/y7xCQRrVXm — OptaJose (@OptaJose) January 9, 2021

Именно Бускетс чуть было не «привез» быстрый гол в ворота сине-гранатовых. Опорник потерял мяч в борьбе на 2-й минуте, после чего пробил Пуэртас. От гола «Барселону» спас только тер Штеген.

«Гранаде» вообще удавался прессинг и длинные забросы вперед, нередко заканчивавшиеся опасными прострелами. Однако свое реализовывала «Барселона».

Сначала исправился за ошибку на первых минутах Бускетс. Его пас на Гризманна, по сути, стал голевым: правда, вмешалась и нога Сольдадо, удачно направившая мяч прямо на француза. Антуан прервал длительную неудачную серию (семь матчей без голов).

Antoine Griezmann has ended his seven-game goalless streak for Barcelona after going the whole of December without scoring.



He opens the scoring for Barca at Granada. pic.twitter.com/FXlLc9CSaT — Squawka Football (@Squawka) January 9, 2021

Далее Гризманн ассистировал. Кому же? Правильно, Месси! Аргентинец забил свой десятый гол в этом чемпионате.

А очень скоро — и 11-й. Классика от Лионеля — прямой удар со штрафного.

Кстати, Месси единственный игрок в истории ла лиги, забивавший не менее 10 голов в 15 сезонах подряд.

10 — @FCBarcelona's Lionel Messi ?? has scored 11 goals in @LaLigaEN 2020/21 (two goals against Granada), the only player to score 10+ goals in 15 consecutive seasons in the competition's history. Extraterrestrial. pic.twitter.com/oMLAvotCAf — OptaJose (@OptaJose) January 9, 2021

Второй тайм — казалось бы, успокоение «Барселоны» и последовательное перекатывание мяча без ярко выраженных опасных моментов. Но только не для Гризманна, который решил расплатиться за декабрьскую неудачную серию.

Прекрасная комбинация. Пас из глубины от Бускетса, ударно отмечавшего 600-й матч. Голевая передача от многострадального Дембеле, которому не удавались удары.

Antoine Griezmann has scored 2+ goals in a LaLiga game for Barcelona for just the second time — the first being his home debut for Barca.



Starting 2021 the right way. pic.twitter.com/yi1j3ITeyH — Squawka Football (@Squawka) January 9, 2021

У Гризманна своя статистика. Второй раз за свою карьеру в «Барселоне» француз оформил дубль в ла лиге. Первый пришелся на домашний дебют форварда за каталонцев.

Между тем, Месси... заменили. Да еще и на 65-й минуте! Вместо аргентинца на поле вышел Брэйтуэйт. Авторитет для Кумана не помеха.

«Барселона» уже третья. Достойное восхождение при столь плачевном старте чемпионата. Может быть, еще не все потеряно и в чемпионской гонке?