«Барселона» разгромила «Гранаду». У Месси и Гризманна — дубли!
Чемпионат Испании. Лига 1
18-й тур
«Гранада» — «Барселона» — 0:4 (0:3)
Голы: Гризманн, 12 (0:1). Месси, 35 (0:2). Месси, 42 (0:3). Гризманн, 63 (0:4).
«Гранада»: Силва, Фулькье, Дуарте, Х.Санчес, Нева (Вальехо, 46), Монторо (Милья, 46), Эррера (Соро, 67), Брайс, Сольдадо (Суарес, 46), Мачис (Кенеди, 65), Пуэртас.
«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Юмтити, Мингеса, Дест (Фирпо, 81), Бускетс, де Йонг (Пьянич, 66), Месси (Брэйтуэйт, 65), Гризманн, Дембеле (Пуч, 73), Педри (Тринкан, 73).
Предупреждения: Сольдадо, 45. Мингеса, 49. Суарес, 73. Бускетс, 82. Жорди Альба, 87.
Удаление: Вальехо, 78.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).
9 января. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
Казалось бы, что может быть хуже для «Барселоны», чем прошлый сезон? Упущенное чемпионство в борьбе с «Реалом», 2:8 от «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов, закономерная отставка Кике Сетьена. Летом страсти подогрелись и с трансферной точки зрения. Во-первых, в «Атлетико» ушел Луис Суарес. Во-вторых, команду мог покинуть Лионель Месси.
Аргентинец остался, но сине-гранатовым это не слишком помогло. «Барселона» при Роналде Кумане по-прежнему ищет свой стиль, а ее результаты не впечатляют. В чемпионате Испании до субботы каталонцы занимали четвертое место с отставанием в семь очков от лидирующего «Атлетико».
— Если честно, выиграть ла лигу будет очень сложно, — сказал недавно Куман в интервью Football Espana. — Нет ничего невозможного, но нужно понимать расстояние. «Атлетико» мне кажется очень хорошей командой, очень сильной. Она не пропускает много мячей.
Впрочем, «Барселона» не из тех, кто сдается. Вот и на матч 18-го тура против «Гранады» Куман выставил состав с Месси, Гризманном и Дембеле.
Кстати, эта встреча знаковая для Бускетса. Она уже 600-я для испанского хавбека за «Барселону» во всех турнирах. Это четвертый результат в истории клуба.
Именно Бускетс чуть было не «привез» быстрый гол в ворота сине-гранатовых. Опорник потерял мяч в борьбе на 2-й минуте, после чего пробил Пуэртас. От гола «Барселону» спас только тер Штеген.
«Гранаде» вообще удавался прессинг и длинные забросы вперед, нередко заканчивавшиеся опасными прострелами. Однако свое реализовывала «Барселона».
Сначала исправился за ошибку на первых минутах Бускетс. Его пас на Гризманна, по сути, стал голевым: правда, вмешалась и нога Сольдадо, удачно направившая мяч прямо на француза. Антуан прервал длительную неудачную серию (семь матчей без голов).
Далее Гризманн ассистировал. Кому же? Правильно, Месси! Аргентинец забил свой десятый гол в этом чемпионате.
А очень скоро — и 11-й. Классика от Лионеля — прямой удар со штрафного.
Кстати, Месси единственный игрок в истории ла лиги, забивавший не менее 10 голов в 15 сезонах подряд.
Второй тайм — казалось бы, успокоение «Барселоны» и последовательное перекатывание мяча без ярко выраженных опасных моментов. Но только не для Гризманна, который решил расплатиться за декабрьскую неудачную серию.
Прекрасная комбинация. Пас из глубины от Бускетса, ударно отмечавшего 600-й матч. Голевая передача от многострадального Дембеле, которому не удавались удары.
У Гризманна своя статистика. Второй раз за свою карьеру в «Барселоне» француз оформил дубль в ла лиге. Первый пришелся на домашний дебют форварда за каталонцев.
Между тем, Месси... заменили. Да еще и на 65-й минуте! Вместо аргентинца на поле вышел Брэйтуэйт. Авторитет для Кумана не помеха.
«Барселона» уже третья. Достойное восхождение при столь плачевном старте чемпионата. Может быть, еще не все потеряно и в чемпионской гонке?
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