Футбол
Испания
Новости Видео Лига 1 Лига 2 Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

13 октября, 15:10

«Барселону» перехвалили? У Хави большие проблемы перед класико

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хави с игроками «Барселоны».
Фото Reuters
Марк-Андре тер Штеген.
Фото Reuters
Футболисты «Барселоны».
Фото Reuters
Усман Дембеле.
Фото Global Look Press
1/4
Перед класико каталонская команда оказалась в непростой ситуации.
Испания. Лига 1. 9-й тур
16 окт, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

Мечты об идеале

Живой футбол с его драмами, триумфами и трагедиями не заменишь ничем, но, кажется, иногда тренеры в глубине души завидуют футбольным симуляторам, где есть возможность выбрать идеальный состав. В реальности же каких только эпитетов ни придумывали в последнее время к очередной главе великого противостояния «Реала» и «Барселоны». Класико неудачников, класико хромых...

Чистота эксперимента отсутствует, хотя так хочется увидеть двух испанских грандов в их идеальных версиях и понять, кто же из них на данный момент круче. В марте в Мадриде все испортила травма Карима Бензема, из-за чего Карло Анчелотти сыграл без чистых нападающих и получил 0:4. Сейчас у «Реала» не будет Тибо Куртуа, но, несмотря на величие бельгийца, ситуация в «Королевском клубе» не идет ни в какое сравнение с проблемами «Барселоны».

Марк-Андре тер Штеген. Фото Reuters
Марк-Андре тер Штеген.
Фото Reuters

Странно такое слышать, когда речь идет о самой результативной команде ла лиги, у которой к тому же в пассиве лишь один пропущенный в чемпионате мяч, но последние матчи показали, что вопросов сейчас нет только к Марку-Андре тер Штегену. Понимаю, что кто-то возмущенно произнесет: «А как же Левандовски?!» Только даже оголтелые фанаты польского снайпера будут правы лишь отчасти, а великолепная статистика — девять мячей в ла лиге и пять в еврокубках — не дает полной картины.

Да, в среду случился дубль Леви в безумном матче с «Интером». Однако он не принес сине-гранатовым нужного результата, а в первой игре с тем же соперником и против «Баварии» поляк отыграл вхолостую. Что до национального чемпионата, то там из крепких соперников от Левандовски досталось только «Реалу Сосьедад» да «Севилье», которая выдала один из худших стартов в своей истории. Только все это делает объектом критики отнюдь не каталонскую «девятку». Даже великие нападающие — люди зависимые, и скорее стоит говорить о хрупкости возведенной Хави конструкции, хотя тренер, несмотря на финансовый кризис, получал беспрецедентное усиление состава как зимой, так и летом.

Футболисты &laquo;Интера&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Барселоны&raquo;. «Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью

Травмы

Очевидно, что у главного тренера есть объективные трудности, причем первая травма в команде случилась, когда Ферран Торрес проводил премьерное занятие после отпуска. Недавняя же пауза на матчи сборных превратилась для «Барсы» даже не в фильм, а в сериал ужасов. И если потерю Мемфиса Депая с его статусом игрока ротации пережить можно, то остальные травмы стали серьезным ударом.

Хорошо, относительно быстро вернулся в строй Френки де Йонг, универсализм которого может стать для «Барсы» спасением. Только не знаешь даже, где голландец нужнее. На профильной позиции в центре поля, где Педри и Гави сколь талантливы, столь же и легковесны, а Франк Кессье только привыкает к новому для себя стилю и лишь недавно вернулся в строй. Или в обороне, где пожар полыхал и против «Интера», и против «Сельты».

Даже страшно представить, что с нынешней обороной сине-гранатовых может сделать звездная атака «Реала». Без Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена и универсала Рональда Араухо, который мог сыграть как в центре, так и справа, перевод в оборону де Йонга кажется едва ли не единственным спасением. Эрик Гарсия талантлив, но он еще сыроват и нуждается в напарнике-лидере, а Жерар Пике, который не поднимался со скамейки запасных до эпидемии травм, на эту роль уже не тянет, что и показала игра с «Интером».

С флангами Хави тоже постоянно экспериментирует. Талантливый Алекс Бальде выходил и слева, и справа. И, кажется, в этом юноше тренерский штаб уверен больше других. По крайней мере, он предпочтительнее и Сержи Роберто, и Жорди Альбы, и Маркоса Алонсо. Хотя на опыт последнего, а также на проведшего классный сезон в «Бетисе» и ныне травмированного Эктора Бельерина надежды были большие.

Футболисты "Барселоны". Фото Reuters
Футболисты «Барселоны».
Фото Reuters

Лучшее враг хорошего?

А как раз надежды не оправдывают многие, хотя на бумаге у сине-гранатовых каждая позиция продублирована почти без потери качества. Например, на флангах атаки, но кто из вингеров сейчас в полном порядке? Ансу Фати хорош, и он быстро нашел общий язык с Левандовски, только история травм каталонской «десятки» заставляет относиться к игроку бережно и дозировать нагрузки.

Много вопросов к Торресу, который никак не вернет былые кондиции и если чем и отличается, так это уникальной способностью губить моменты, которая волшебным образом исчезает только в сборной Испании. И, кстати, вопросы по результативности есть ко всем его конкурентам. Только стоило ли ждать прорыва от Рафиньи, который к 25 годам провел только два сезона с двузначным количеством забитых мячей?

Да и хрустальный Усман Дембеле — это не про голы, а про результативные передачи. В Дортмунде француз был идеальным напарником для Пьер-Эмерика Обамеянга, и в «Барсе» по ассистам в этом году он вне конкуренции. Но доходит уже до того, что некоторые болельщики с грустью вспоминают расставание с Ферраном Хутглой, который сейчас зажигает в сенсационно пробившемся в плей-офф Лиги чемпионов «Брюгге». Он сделал то, о чем «Барсе» остается только мечтать.

Усман Дембеле. Фото Global Look Press
Усман Дембеле.
Фото Global Look Press

А Хави, беря всю вину и ошибки футболистов на себя, не спорит, когда ему говорят о том, что команда делает в атаке слишком большой акцент на Левандовски, тогда как остальным не хватает таких элементарных вещей, как должное количество ударов по воротам. Особенно из-за штрафной. Возможно, в этом кроется одна из причин пока еще локального кризиса. Ну, и травмы, конечно, сказались, но есть и глобальные моменты.

Не исключено, что безумная конкуренция на ряде позиций и регулярная ротация не дают сформировать стабильный костяк. И это тот случай, когда лучшее — враг хорошего. Добавим сюда и нескончаемую перестройку состава, отчасти вызванную стремлением вписаться в потолок зарплат. В свое время это погубило Роналда Кумана, а Хави за неполный год работы на «Камп Ноу» строит уже третью версию «Барсы», которой до статуса «команды мечты» еще далеко.

И, кстати, вариант 2.0 поверил в верность выбранного пути и свои силы после проигранного «Реалу» полуфинала Суперкубка (2:3). Возможно, и нынешней версии сине-гранатовых кроме времени тоже нужно провести мощное класико, после которого команда станет командой. И только после визита в Мадрид и других сложных игр октября («Вильярреал», «Атлетик», «Валенсия») можно будет понять, не перехвалили ли мощно начавшую сезон «Барселону». Или нынешние сложности — банальные издержки роста?

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Реал
1
12
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спасаем жизни по обе стороны». Босс мирового дзюдо объяснил, почему не хочет отстранять Россию
Гаджиев заявил, что бой Минеева против бразильца Родригеса может стать последним в карьере россиянина
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселону» кинули на деньги за счет шантажа? Каталонцев обвели вокруг пальца, не нарушив закон
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 1 0 20-1 22
2
 Реал 8 7 1 0 19-7 22
3
 Атлетик 8 5 2 1 17-5 17
4
 Атлетико 8 5 1 2 14-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 8 4 1 3 14-8 13
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 8 3 1 4 10-12 10
11
 Сельта 8 3 1 4 9-14 10
12
 Мальорка 8 2 3 3 7-9 9
13
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
14
 Жирона 8 2 1 5 11-14 7
15
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
16
 Хетафе 8 2 1 5 8-16 7
17
 Севилья 8 1 3 4 8-14 6
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 8 1 2 5 3-16 5
20
 Эльче 8 0 2 6 4-19 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 - : -
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 - : -
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 - : -
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
16.10 17:15
Реал – Барселона
 - : -
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 6
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 6
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 6 1 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости