День рождения суперзвезды. Почему Беллингем станет иконой мирового футбола
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Нет, конечно, Джуда Беллингема мы знаем не первый день, он был лучшим или одним из лучших у англичан на ЧМ-2022, едва не дотащил Дортмунд до титула, а в начале этого сезона в Мадриде только о нем и говорили. Гари Линекер назвал его, 20-летнего, самым совершенным английским футболистом, которого когда-либо видел. Линекер! При том, что парень никому не был нужен в родной Англии, из-за чего и оказался в Дортмунде. Но подвиги в любом матче ла лиги — только фундамент под дворцом, который в честь игрока воздвигает выигранное им персонально класико.
Думаю, у меня надолго запечатлеется в памяти эта картинка именно из-за ворот тер Штегена, на фоне арки с башенкой и где-то десятью окошками на Олимпийском стадионе Барселоны («Камп Ноу», если кто не в курсе, на реконструкции): идет отскок от защитника, и рослый мулат, пятый номер «Реала» Беллингем, с правой лупит по замысловатой траектории с чудовищной силой. На фоне арки арены на горе Монжуик мяч почти рвет сетку, 1:1, и все в этой игре резко меняется.
Первый час матча я смотрел с некоторой скукой, поскольку «Реал» не вытягивал. Матч этот подавался как игра двух резко омолодившихся команд с новыми примами — и казалось, что намного увереннее при таких раскладах чувствуют себя хозяева, а «сливочные» давления каталонских трибун не выдерживают. Гюндоган после прекрасной «стенки» забил, Кроос нанес первый и неопасный удар в створ, кажется, на 58-й минуте, и даже после перерыва долгое время самым острым моментом был барселонский — штанга и добивание в Кепу.
А потом вышел Модрич. Я уже далеко не первый раз вижу, как Лука, вроде бы лично ничего невероятного не делая, своим видением игры и дирижерской палочкой все на поле меняет. Так и произошло в последние полчаса этого класико.
Может, конечно, я умствую, и дело ни в каком не в Модриче и не в также великолепно вышедшем на замену Камавинга, а просто в ударе Беллингема. Но мне показалась, что влияние хорвата было велико. Раз — и 3:0 по ударам в створ превратились в 3:3. И хотя у «Барсы» вышел Левандовски, «Реал» заиграл понятнее. Ничья его уже не устраивала. И один супергол не устраивал уже и Беллингема. Иначе он не забил бы в концовке победный.
В последние десять минут меня не оставляло ощущение, что ничьей все не закончится и будет какая-то развязка. Карвахаль не очень удобно прострелил, Модрич поставил ногу так, что казалось: он хочет одним касанием обработать этот сложный мяч. Но это же Модрич с его золотыми ногами, и обработка превратилась в голевой пас — мяч от земли отскочил к Беллингему, который с лета пустил его, выражаясь по-хоккейному, в «домик» тер Штегену. Каталонцы надеялись на офсайд, но его не было.
И если в первый раз Беллингем на ТАКОМ выезде не рискнул праздновать на полную, даже не взмахнув руками, а просто сложив губы домиком и прикоснувшись рукой к эмблеме, то теперь он уже точно знал, где сектор с «выездюками» «Реала». Подбежал к ним и поднял руки вверх, широко их расставив.
А потом был финальный свисток — и к Беллингему прибежал абсолютно счастливый Модрич, который, показалось, не выиграл в этой жизни серебро и бронзу чемпионата мира с пятью кубками Лиги чемпионов, а победил в первом в своем жизни класико. Какая же свежесть чувств, невероятная для игрока такого возраста! И большой Беллингем поднял маленького, но могучего духом Луку в воздух.
А первым это класико на самом деле было в жизни Джуда Белллингема. И хорошо, что оно случилось на Монжуике. Дальше-то, после возвращения «Камп Ноу», все пойдет с одними и теми же планами, хотя и с разными сюжетами. А тут — совсем другое. Эта арка с окошками. Этот мяч, при взгляде из-за ворот рвущий на ее фоне сетку.
С днем рождения, новая суперзвезда!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|11
|9
|1
|1
|23-8
|28
|
2
|Жирона
|11
|9
|1
|1
|25-13
|28
|
3
|Барселона
|11
|7
|3
|1
|23-12
|24
|
4
|Атлетико
|9
|7
|1
|1
|23-8
|22
|
5
|Р. Сосьедад
|10
|5
|3
|2
|18-12
|18
|
6
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|16-10
|17
|
7
|Р. Вальекано
|10
|4
|4
|2
|12-13
|16
|
8
|Бетис
|10
|3
|5
|2
|12-14
|14
|
9
|Валенсия
|10
|4
|2
|4
|12-11
|14
|
10
|Лас-Пальмас
|11
|4
|2
|5
|8-10
|14
|
11
|Осасуна
|10
|4
|1
|5
|11-14
|13
|
12
|Хетафе
|11
|2
|6
|3
|13-16
|12
|
13
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|16-15
|10
|
14
|Кадис
|11
|2
|4
|5
|10-16
|10
|
15
|Вильярреал
|10
|2
|3
|5
|12-16
|9
|
16
|Алавес
|10
|2
|3
|5
|8-14
|9
|
17
|Мальорка
|11
|1
|6
|4
|12-16
|9
|
18
|Сельта
|11
|1
|3
|7
|10-19
|6
|
19
|Гранада
|10
|1
|3
|6
|15-25
|6
|
20
|Альмерия
|11
|0
|3
|8
|14-31
|3
|27.10
|22:00
|
Жирона – Сельта
|1 : 0
|28.10
|15:00
|
Альмерия – Лас-Пальмас
|1 : 2
|28.10
|17:15
|
Барселона – Реал
|1 : 2
|28.10
|19:30
|
Мальорка – Хетафе
|0 : 0
|28.10
|22:00
|
Кадис – Севилья
|2 : 2
|29.10
|16:00
|
Бетис – Осасуна
|- : -
|29.10
|18:15
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|- : -
|29.10
|20:30
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|29.10
|23:00
|
Атлетико – Алавес
|- : -
|30.10
|23:00
|
Гранада – Вильярреал
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|8
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|7
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3