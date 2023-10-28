День рождения суперзвезды. Почему Беллингем станет иконой мирового футбола

Он и Модрич покорили своей игрой в класико.

Запишите сегодняшнюю дату в календарь футбольной истории как официальный день рождения суперзвезды.

Нет, конечно, Джуда Беллингема мы знаем не первый день, он был лучшим или одним из лучших у англичан на ЧМ-2022, едва не дотащил Дортмунд до титула, а в начале этого сезона в Мадриде только о нем и говорили. Гари Линекер назвал его, 20-летнего, самым совершенным английским футболистом, которого когда-либо видел. Линекер! При том, что парень никому не был нужен в родной Англии, из-за чего и оказался в Дортмунде. Но подвиги в любом матче ла лиги — только фундамент под дворцом, который в честь игрока воздвигает выигранное им персонально класико.

Думаю, у меня надолго запечатлеется в памяти эта картинка именно из-за ворот тер Штегена, на фоне арки с башенкой и где-то десятью окошками на Олимпийском стадионе Барселоны («Камп Ноу», если кто не в курсе, на реконструкции): идет отскок от защитника, и рослый мулат, пятый номер «Реала» Беллингем, с правой лупит по замысловатой траектории с чудовищной силой. На фоне арки арены на горе Монжуик мяч почти рвет сетку, 1:1, и все в этой игре резко меняется.

Первый час матча я смотрел с некоторой скукой, поскольку «Реал» не вытягивал. Матч этот подавался как игра двух резко омолодившихся команд с новыми примами — и казалось, что намного увереннее при таких раскладах чувствуют себя хозяева, а «сливочные» давления каталонских трибун не выдерживают. Гюндоган после прекрасной «стенки» забил, Кроос нанес первый и неопасный удар в створ, кажется, на 58-й минуте, и даже после перерыва долгое время самым острым моментом был барселонский — штанга и добивание в Кепу.

А потом вышел Модрич. Я уже далеко не первый раз вижу, как Лука, вроде бы лично ничего невероятного не делая, своим видением игры и дирижерской палочкой все на поле меняет. Так и произошло в последние полчаса этого класико.

Лука Модрич («Реал») в матче против «Барселоны». Фото Global Look Press

Может, конечно, я умствую, и дело ни в каком не в Модриче и не в также великолепно вышедшем на замену Камавинга, а просто в ударе Беллингема. Но мне показалась, что влияние хорвата было велико. Раз — и 3:0 по ударам в створ превратились в 3:3. И хотя у «Барсы» вышел Левандовски, «Реал» заиграл понятнее. Ничья его уже не устраивала. И один супергол не устраивал уже и Беллингема. Иначе он не забил бы в концовке победный.

В последние десять минут меня не оставляло ощущение, что ничьей все не закончится и будет какая-то развязка. Карвахаль не очень удобно прострелил, Модрич поставил ногу так, что казалось: он хочет одним касанием обработать этот сложный мяч. Но это же Модрич с его золотыми ногами, и обработка превратилась в голевой пас — мяч от земли отскочил к Беллингему, который с лета пустил его, выражаясь по-хоккейному, в «домик» тер Штегену. Каталонцы надеялись на офсайд, но его не было.

И если в первый раз Беллингем на ТАКОМ выезде не рискнул праздновать на полную, даже не взмахнув руками, а просто сложив губы домиком и прикоснувшись рукой к эмблеме, то теперь он уже точно знал, где сектор с «выездюками» «Реала». Подбежал к ним и поднял руки вверх, широко их расставив.

А потом был финальный свисток — и к Беллингему прибежал абсолютно счастливый Модрич, который, показалось, не выиграл в этой жизни серебро и бронзу чемпионата мира с пятью кубками Лиги чемпионов, а победил в первом в своем жизни класико. Какая же свежесть чувств, невероятная для игрока такого возраста! И большой Беллингем поднял маленького, но могучего духом Луку в воздух.

Джуд Беллингем и Лука Модрич («Реал»). Фото Reuters

А первым это класико на самом деле было в жизни Джуда Белллингема. И хорошо, что оно случилось на Монжуике. Дальше-то, после возвращения «Камп Ноу», все пойдет с одними и теми же планами, хотя и с разными сюжетами. А тут — совсем другое. Эта арка с окошками. Этот мяч, при взгляде из-за ворот рвущий на ее фоне сетку.

С днем рождения, новая суперзвезда!