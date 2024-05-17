Захарян вернулся в стартовый состав, «Реал Сосьедад» — на шестое место. Лига Европы стала ближе
Арсен Захарян попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» впервые с 21 апреля — после трех выходов на замену суммарно на 53 минуты. Иманол Альгуасиль в принципе серьезно перетряхнул состав, оставив в нем лишь пять футболистов, начинавших в понедельник матч с «Барселоной» (0:2). И очевидно, что серьезные перестановки будут в воскресенье — когда баски отправятся в гости к своему главному конкуренту «Бетису».
Предмет спора с андалусийцами — шестое место, которое дает путевку в Лигу Европу. В прошлом туре «Сосьедад» его упустил, но всего через три дня получил возможность восстановить утраченные позиции. Спасибо сражающемуся за выживание «Лас-Пальмасу», который открывал программу четверга и — дважды по ходу матча уступая в счете — оставил «Бетис» без победы (2:2).
Приехавшая в Сан-Себастьян «Валенсия», к слову, сохраняла математические шансы на седьмое место и попадание в Лигу конференций. При одном условии — победе после крайне неудачной серии из трех поражений и ничьей в последних четырех турах. И даже в отсутствие Пепелу и Уго Дуро, которые забили больше половины голов команды в этом сезоне (19 из 37), «летучие мыши» попытались начать смело. Однако гол Яремчука отменили из-за офсайда, а хозяева в ответной атаке сделали все по правилам.
Причем гол организовали сохранившие свежесть игроки. Вырезавший подачу с левого фланга Барренечеа. Кубо, который в сложнейшей ситуации не просто достал в воздухе почти покинувший пределы поля, но и эффектно переправил его к воротам. А также поставивший в комбинации точку Андре Силва. Португалец, с которым связывали большие надежды, забил лишь четвертый (с учетом всех турниров) гол в нынешнем сезоне. А вскоре у Силвы мог появиться шанс развить успех, однако действовавший в тройке центральных полузащитников Захарян не сумел вывести партнера один на один — его передача была перехвачена защитником.
В целом же первый тайм напоминал улицу с односторонним движением. На второй гол хозяева точно наиграли. Как минимум за счет активности Кубо, который в последнее время периодически начинал игры в запасе, и Турриентеса. Последний стал самым заметным из всех игроков средней линии и при первой возможности атаковал ворота. Но против делавшего положение «Валенсии» безнадежным второго гола оказался голкипер Мамардашвили.
Сейвы вратаря сборной Грузии и неспособность хозяев еще раз поставить соперника в тупик оставляли «летучим мышам» совсем не иллюзорные шансы на спасение. Не только по теории вероятности, но и в силу хронических проблем «Сосьедада» с домашними матчами и удержанием счета. С конца ноября баски в ла лиге выиграли только три из десяти домашних матчей (+3=4-3). И после перерыва их — то ли на фоне данной статистики, то ли благодаря возросшей активности «Валенсии» — словно стало потрясывать.
Трибуны в какой-то момент даже засвистели, выразив недовольство изменившимся характером матча. В свою очередь Альгуасиль на исходе часа игры отреагировал на происходящее двойной заменой, убрав с поля Барренечеа и Захаряна, чью игру можно охарактеризовать словом «рабочая». Чего-то яркого и запоминающегося Арсен не создал, но был важной деталью командного механизма. То есть, умело поддерживал высокий темп и атаки в первом тайме, и не смог переломить ситуацию, когда во второй половине баскская система стала давать сбои.
Выход Беккера и Мендеса, в свою очередь, оживил атаку, что снизило давление на собственные ворота. Но уже с ними на поле хозяева едва не пропустили. Под коллективный вздох болельщиков отбивший мяч перед собой Ремиро выдал сейв матча и остановил добивание с нескольких метров. «Сосьедад» отделался совсем не легким испугом, и все же поднялся на шестое место. В воскресенье у басков матч года с «Бетисом», который даст ответ на вопрос — кто отправится в Лигу Европы, а кто утешится более скромной Лигой конференций.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|36
|29
|6
|1
|83-22
|93
|
2
|Барселона
|36
|24
|7
|5
|74-43
|79
|
3
|Жирона
|36
|23
|6
|7
|75-45
|75
|
4
|Атлетико
|36
|23
|4
|9
|67-39
|73
|
5
|Атлетик
|36
|17
|11
|8
|58-37
|62
|
6
|Р. Сосьедад
|36
|15
|12
|9
|49-37
|57
|
7
|Бетис
|36
|14
|14
|8
|48-43
|56
|
8
|Вильярреал
|36
|14
|9
|13
|60-60
|51
|
9
|Валенсия
|36
|13
|9
|14
|37-40
|48
|
10
|Хетафе
|36
|10
|13
|13
|41-51
|43
|
11
|Алавес
|36
|11
|9
|16
|34-45
|42
|
12
|Севилья
|36
|10
|11
|15
|47-50
|41
|
13
|Осасуна
|36
|11
|8
|17
|40-54
|41
|
14
|Лас-Пальмас
|36
|10
|8
|18
|32-46
|38
|
15
|Р. Вальекано
|36
|8
|14
|14
|29-44
|38
|
16
|Сельта
|36
|9
|10
|17
|42-54
|37
|
17
|Мальорка
|36
|7
|15
|14
|29-41
|36
|
18
|Кадис
|36
|6
|14
|16
|25-49
|32
|
19
|Гранада
|36
|4
|9
|23
|37-70
|21
|
20
|Альмерия
|36
|2
|11
|23
|35-72
|17
|14.05
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 1
|14.05
|22:30
|
Реал – Алавес
|5 : 0
|14.05
|23:00
|
Жирона – Вильярреал
|0 : 1
|15.05
|20:30
|
Р. Вальекано – Гранада
|2 : 1
|15.05
|20:30
|
Севилья – Кадис
|0 : 1
|15.05
|23:00
|
Сельта – Атлетик
|2 : 1
|15.05
|23:00
|
Хетафе – Атлетико
|0 : 3
|16.05
|20:30
|
Лас-Пальмас – Бетис
|2 : 2
|16.05
|22:30
|
Альмерия – Барселона
|0 : 2
|16.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|1 : 0
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|27
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|25
|1
|6