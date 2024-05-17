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Захарян вернулся в стартовый состав, «Реал Сосьедад» — на шестое место. Лига Европы стала ближе

«Реал Сосьедед» переиграл «Валенсию»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
Важнейшая победа басков.
Испания. Ла Лига. 36-й тур
16 мая, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:0
Валенсия

Арсен Захарян попал в стартовый состав «Реал Сосьедад» впервые с 21 апреля — после трех выходов на замену суммарно на 53 минуты. Иманол Альгуасиль в принципе серьезно перетряхнул состав, оставив в нем лишь пять футболистов, начинавших в понедельник матч с «Барселоной» (0:2). И очевидно, что серьезные перестановки будут в воскресенье — когда баски отправятся в гости к своему главному конкуренту «Бетису».

Предмет спора с андалусийцами — шестое место, которое дает путевку в Лигу Европу. В прошлом туре «Сосьедад» его упустил, но всего через три дня получил возможность восстановить утраченные позиции. Спасибо сражающемуся за выживание «Лас-Пальмасу», который открывал программу четверга и — дважды по ходу матча уступая в счете — оставил «Бетис» без победы (2:2).

Приехавшая в Сан-Себастьян «Валенсия», к слову, сохраняла математические шансы на седьмое место и попадание в Лигу конференций. При одном условии — победе после крайне неудачной серии из трех поражений и ничьей в последних четырех турах. И даже в отсутствие Пепелу и Уго Дуро, которые забили больше половины голов команды в этом сезоне (19 из 37), «летучие мыши» попытались начать смело. Однако гол Яремчука отменили из-за офсайда, а хозяева в ответной атаке сделали все по правилам.

Причем гол организовали сохранившие свежесть игроки. Вырезавший подачу с левого фланга Барренечеа. Кубо, который в сложнейшей ситуации не просто достал в воздухе почти покинувший пределы поля, но и эффектно переправил его к воротам. А также поставивший в комбинации точку Андре Силва. Португалец, с которым связывали большие надежды, забил лишь четвертый (с учетом всех турниров) гол в нынешнем сезоне. А вскоре у Силвы мог появиться шанс развить успех, однако действовавший в тройке центральных полузащитников Захарян не сумел вывести партнера один на один — его передача была перехвачена защитником.

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В целом же первый тайм напоминал улицу с односторонним движением. На второй гол хозяева точно наиграли. Как минимум за счет активности Кубо, который в последнее время периодически начинал игры в запасе, и Турриентеса. Последний стал самым заметным из всех игроков средней линии и при первой возможности атаковал ворота. Но против делавшего положение «Валенсии» безнадежным второго гола оказался голкипер Мамардашвили.

Сейвы вратаря сборной Грузии и неспособность хозяев еще раз поставить соперника в тупик оставляли «летучим мышам» совсем не иллюзорные шансы на спасение. Не только по теории вероятности, но и в силу хронических проблем «Сосьедада» с домашними матчами и удержанием счета. С конца ноября баски в ла лиге выиграли только три из десяти домашних матчей (+3=4-3). И после перерыва их — то ли на фоне данной статистики, то ли благодаря возросшей активности «Валенсии» — словно стало потрясывать.

Трибуны в какой-то момент даже засвистели, выразив недовольство изменившимся характером матча. В свою очередь Альгуасиль на исходе часа игры отреагировал на происходящее двойной заменой, убрав с поля Барренечеа и Захаряна, чью игру можно охарактеризовать словом «рабочая». Чего-то яркого и запоминающегося Арсен не создал, но был важной деталью командного механизма. То есть, умело поддерживал высокий темп и атаки в первом тайме, и не смог переломить ситуацию, когда во второй половине баскская система стала давать сбои.

Выход Беккера и Мендеса, в свою очередь, оживил атаку, что снизило давление на собственные ворота. Но уже с ними на поле хозяева едва не пропустили. Под коллективный вздох болельщиков отбивший мяч перед собой Ремиро выдал сейв матча и остановил добивание с нескольких метров. «Сосьедад» отделался совсем не легким испугом, и все же поднялся на шестое место. В воскресенье у басков матч года с «Бетисом», который даст ответ на вопрос — кто отправится в Лигу Европы, а кто утешится более скромной Лигой конференций.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал Сосьедад
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У Захаряна был шанс забить «Барселоне». После поражения от каталонцев «Реал Сосьедад» попадает только в Лигу конференций
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 36 29 6 1 83-22 93
2
 Барселона 36 24 7 5 74-43 79
3
 Жирона 36 23 6 7 75-45 75
4
 Атлетико 36 23 4 9 67-39 73
5
 Атлетик 36 17 11 8 58-37 62
6
 Р. Сосьедад 36 15 12 9 49-37 57
7
 Бетис 36 14 14 8 48-43 56
8
 Вильярреал 36 14 9 13 60-60 51
9
 Валенсия 36 13 9 14 37-40 48
10
 Хетафе 36 10 13 13 41-51 43
11
 Алавес 36 11 9 16 34-45 42
12
 Севилья 36 10 11 15 47-50 41
13
 Осасуна 36 11 8 17 40-54 41
14
 Лас-Пальмас 36 10 8 18 32-46 38
15
 Р. Вальекано 36 8 14 14 29-44 38
16
 Сельта 36 9 10 17 42-54 37
17
 Мальорка 36 7 15 14 29-41 36
18
 Кадис 36 6 14 16 25-49 32
19
 Гранада 36 4 9 23 37-70 21
20
 Альмерия 36 2 11 23 35-72 17
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38 тур
14.05 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 1
14.05 22:30
Реал – Алавес
 5 : 0
14.05 23:00
Жирона – Вильярреал
 0 : 1
15.05 20:30
Р. Вальекано – Гранада
 2 : 1
15.05 20:30
Севилья – Кадис
 0 : 1
15.05 23:00
Сельта – Атлетик
 2 : 1
15.05 23:00
Хетафе – Атлетико
 0 : 3
16.05 20:30
Лас-Пальмас – Бетис
 2 : 2
16.05 22:30
Альмерия – Барселона
 0 : 2
16.05 23:00
Р. Сосьедад – Валенсия
 1 : 0
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Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 27 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 25 1 6
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