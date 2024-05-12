Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Тоттенхэм» еще грезит Лигой чемпионов

«Манчестер Сити» разочаровал тех, кто надеялся на его осечку, а Гвардиол постепенно превращается в бомбардира. В Лондоне хорватский защитник забил изумительный по красоте гол. Начав смещение с фланга, он сыграл в стенку с Де Брейне, после чего уже в штрафной пробросил мяч мимо своего оппонента и пустил мяч в ближний угол. Все-таки Хосеп Гвардиола умеет находить у своих игроков скрытые прежде таланты.

Правда, один раз владевшие подавляющим преимуществом «горожане» прошли по тонкому льду. И это — при единственном ударе «Фулхэма»! Однако изящное подправление Родриго Муниза было остановлено Эдерсоном, что стало звонком разбудившего гостей будильника. Фоден мгновенно прикончил интригу ударом впритирку со штангой, а добили хозяев Гвардиол и Альварес, который реализовал заработанный самостоятельно 11-метровый. Причем хорвату предлагали оформить хет-трик, но он отказался в пользу одного из штатных пенальтистов.

У «Сити» семь побед подряд с перевесом не менее чем в два мяча, чего не случалось с 2015 года. А главное — действующий чемпион снова на вершине и ждет, чем ответит «Арсенал» в завтрашнем матче с «МЮ». Если «канониры» не выиграют в воскресенье, «Ман Сити» может стать чемпионом уже во вторник — в отложенной встрече с «Тоттенхэмом». В противном случае развязка будет отложена до заключительного тура в следующие выходные.

Столкновение команд с призрачными шансами — на путевку в Лигу чемпионов и на спасение — получилось исключительно зрелищным и драматичным. Началось оно с серии крутых сейвов Викарио и Мурича. Продолжилось — обменом голами, причем первым забил аутсайдер. «Шпорам» снова вышла боком высокая линия обороны, благодаря которой Берге отправил к воротам Бруна Ларсена. Однако защитник хозяев Педро Порро свой второй заход на ворота гостей увенчал выстрелом в ближний верхний угол.

Во втором тайме стало еще жарче, а «Тоттенхэм» словно чем-то прогневал капризную фортуну. Джонсон не попал по мячу в районе дальней штанги после прострела Сон Хын Мина, Мурич потащил удар расстреливавшего ворота Сарра, а конец мучениям хозяев положил ван де Вен. Защитник сыграл на зависть крутым форвардам и на исполнение уложил мяч в угол. Этот гол оставил команду Ангелоса Постекоглу в гонке за четвертым местом и отправил «Бернли» обратно в чемпионшип.

«Челси», которому дорогу в еврокубки может открыть седьмое место, начал очень резво. Но довольно быстро гол Мудрика обнулил зевок обороны синих, обернувшийся ударом Боли в ближний угол. Все-таки мотивация у «Ноттингема» тоже была приличная, и даже более осязаемая, так как «лесники» сражаются за выживание. Так что хозяев не остановили ни четыре шанса, созданных до перерыва Палмером, ни его голевая передача.

Значительную часть второго тайма, несмотря на визуальное преимущество гостей, «Ноттингем» выглядел конкретнее и поступательно подбирался к голу. Йетс с линии штрафной попал в штангу. Затем стойка остановила еще один удар хозяев, а Хадсону-Одои помешала забить перекладина. Но именно воспитанник «Челси», как казалось, решил судьбу игру обводящим ударом.

Рахим Стерлинг празднует гол с Коулом Палмером. Фото Reuters

Только синие настолько непредсказуемы, что прочить им поражение в безнадежной ситуации столь же рискованно, как и поздравлять с победой при вроде бы полном контроле над ситуацией. В данном случае все развернулось в пользу Маурисио Почеттино, который еще и угадал с заменами. За две неполных минуты Стерлинг восстановил равновесие, а не игравший из-за травмы ровно пять месяцев Джеймс идеально навесил на голову Джексону. Теперь вылет «Лутона» отсрочен на неделю, «Ноттингем» не может вздохнуть с облегчением, а «Челси» рвется в Европу.

И вполне заслуженно. После Boxing day больше синих (35 очков) набрали только три лучшие команды АПЛ — «Ман Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль». «Челси» может даже подняться на шестое место. Сейчас при равенстве очков его по дополнительным показателям обгоняет «Ньюкасл», и многое решат предстоящие в среду перенесенные матчи. «Сороки» в этот день отправятся в гости к «МЮ», а «Челси» сыграет в Брайтоне.

Испания: «сухой» Мадрид

В этой игре серьезной мотивации не было ни у одной из команд. «Реал» уже чемпион, а «Гранада» после победы «Мальорки» потеряла шансы избежать вылета. По сравнению с игрой против «Баварии» Карло Анчелотти поменял десять игроков стартового состава, доверив место в воротах отмечавшему день рождения Куртуа. И поначалу работы у бельгийца хватало. В одном эпизоде ему пришлось страховать защитников за пределами штрафной, когда сыгравший головой Тибо по инерции врезался в соперника.

Пострадал в итоге Южвяк. А в концовке первого тайма «Реал» в привычном стиле включился на полные обороты и за несколько минут отправил хозяев в нокаут. В обоих случаях в центре внимания оказался Фран Гарсия. Свой первый гол после возвращения в родной клуб он забил благодаря передаче Браима Диаса и пропуска мяча Модричем, а потом уже сам защитник ассистировал Арде Гюлеру. Неплохо для игрока ротации. И совсем круто, если вспомнить, что «гол плюс пас» в одном матче ла лиги у защитников сливочных не было более шести лет — со времен Серхио Рамоса.

Но все же абсолютный герой матча — Диас. Он и вторую атаку разогнал, и в начале второго тайма выдал очередной шедевр. Одним движением убрал с дороги двух защитников, вторым — пробил в ближний угол. А потом добавил еще один мяч ударом с разворота. Кроме того, отметим повторение рекорда «Реала» по сухим матчам в одном чемпионате. Их уже 19, и свой вклад внесли все три вратаря — Лунин (10) Кепа (7) и Куртуа (2). С учетом двух оставшихся туров, есть шанс установить новое клубное достижение.

Италия: «Болонья» в шаге от ЛЧ

«Наполи» собственными руками закапывает еврокубковые надежды. В прошлый раз экс-чемпионы побеждали еще 7 апреля, после чего у них два поражения и три ничьих. В таком разобранном состоянии противостоять «Болонье» невозможно, что команда Тиаго Мотты и показала, забив два гола к 12-й минуте. 67 очков за два тура до финиша — потрясающий результат. Лучше было только в чемпионском сезоне-1963/64. Сейчас титула не будет, но поднявшаяся на третью строчку «Болонья» все ближе к Лиге чемпионов, тогда как «Наполи» после этого тура может опуститься на девятое место, пропустив вперед «Фиорентину».

«Милан» давно не радовал своих болельщиков. Если быть совсем точным — с 6 апреля, когда все казалось безоблачным. Россонери выдали серию из семи побед, но потом — словно отрезало. Вылет из Лиги Европы, четыре ничьих и два поражения. Горькую пилюлю подсластила лишь гарантированная путевка в следующую Лигу чемпионов. Но фанаты недовольны. Еще на предыдущей игре с «Дженоа» самая активная трибуна молчала, сделав исключение для свиста в адрес замененного Рафаэла Леау, а за 10 минут до финального свистка сектор опустел.

Болельщики требуют внятной программы развития и работы на трансферном рынке, но так как особых сдвигов не произошло, протесты продолжились и на субботней игре. Так что Беннасер свой первый в сезоне гол забивал практически к тишине. Но во втором тайме стало веселее. Отчасти за счет активности гостей и персонально Шомуродова. Так что отметившийся попаданием в перекладину Леау очень вовремя организовал второй гол, отправив к воротам Пулишича.

Поэтому заслуженно забившие гости не сравняли счет, а лишь сократили отставание. Но развить успех им не дали. Дальний удар Рейндерса получился идеальным по исполнению и снял вопросы об исходе встречи. «Милан» явно решил поддержать игрой и результатом красивую акцию — по случаю Дня матери на игровые футболки футболистов были нанесены девичьи фамилии их мам. А первая после месячной пазы победа стала подарком. Хотя не обошлось без нервотрепки, сейвов Спортиелло и удачи в виде принявшей на себя удар Шомуродова перекладины. А двумя вишенками на торте стали встреченный овацией гол Леау и 12-й мяч Пулишича, который выдал самый результативный сезон для миланских полузащитников со времен Кака.

Германия: оплеуха для Дортмунда

Получение Германией пятой путевки в Лигу чемпионов лишило еще недавно сражавшихся за четвертое место «Лейпциг» и «Боруссию» мотивации на финальном отрезке. И если «быки» дома все же ушли от поражения в игре с «Вердером» усилиями отличившегося в шестом туре подряд Шешко, то «шмели» выглядели командой, которая оставила все эмоции в Париже — отмечая выход в финал главного еврокубка. А ведь Эдин Терзич поменял всех победителей «ПСЖ» за исключением Шлоттербека. Туром ранее такая мощная ротация принесла Дортмунду разгромную победу над «Аугсбургом» (5:1). Теперь же «Боруссия» к середине первого тайма сама получила три гола от «Майнца». Сыграла свою роль мотивация хозяев, которые покинули зону «стыков» и отправили туда «Унион». И, конечно, эффективна работа Бо Хенриксена. Его назначили в середине февраля, после чего «Майнц» показал лучший домашний результат в бундеслиге — 17 очков в семи матчах.

Статистика дня

1-й раз с момента основания АПЛ «Ньюкаслу» удалось забить во всех 19 домашних играх.

2 клубных рекорда уже в статусе чемпиона Португалии обновил «Спортинг» — по количеству побед в одном турнире (28) и набранным очкам (87).

3-й раз в карьере больше 20 мячей за сезон забил нападающий «Спортинга» Паулиньо, причем раньше ему это удавалось в разных клубах — «Браге» и «Жил Висенте».

4-й раз в истории и впервые с 1978 гола «Шеффилд Юнайтед» не смог сыграть на ноль ни в одном гостевом матче.

48 матчей (39+9) «Манчестер Сити» не проигрывает, когда в составе «горожан» выходит полузащитник Родри. Это второй результат в истории АПЛ, а рекордсменом остается

экс-защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл с серией из 56 матчей в период с 2002 по 2004 год.

58-й командой, которая сыграет в бундеслиге, стал заработавший повышение в классе «Хольштайн Киль».