Анчелотти превратил «Реал» в совершенную машину. У Мадрида нет конкурентов в Испании
Победа без вариантов — лучшая характеристика 36-го титула «Реала». Это чемпионство было таким же неизбежным, как смена времен года. 28 туров без поражений, всего два проигрыша в первых 49 матчах сезона — без шансов для конкурентов. Их слабости — их проблемы. Изначально было понятно, что ресурса заслужившей овацию «Жироны» не хватит на всю дистанцию. Ну а традиционные соперники оказались не готовы к гонке за золотом.
Нынешний «Атлетико» даже по подбору игроков не может играть в тот прагматичный футбол, что раньше приносил «матрасникам» результат. А творческой версии Диего Симеоне катастрофически не хватает стабильности. Настолько, что красно-белые превратились в домашнюю команду, у которой рекордные показатели по победам на родном стадионе, и худшие в эпоху Симеоне гостевые результаты.
У «Барселоны» же случилось чемпионское похмелье. Финансовые ограничения привычно стесняли каталонцев на трансферном рынке. Молодежь — при всем ее таланте — еще до конца не окрепла, а эпидемия травм приняла немыслимый размах. Причем выбивала она в основном ключевые фигуры — Педри, Гави, Френки де Йонга. А эмоциональный взрыв Хави с отозванным теперь заявлением об отставке по окончании сезона показал уровень напряжения, с которым молодой тренер не справился. Его коллекция красных и желтых карточек показательна.
Карло Анчелотти на этом фоне — скала. Когда итальянец иногда дает волю эмоциям — это почти сенсация. А внешне он совершенно спокоен как при важнейших голах, так и при получении неприятных новостей, которые другого заставят рвать на голове волосы. Возможно, внутри у папы Карло все бушует, только внешне вы об этом не догадаетесь. Зато точно будете знать — он со всем справится, даже если ситуация кому-то кажется безвыходной. Этот «Реал» может быть разным. Сметающим все на своем пути. И готовым ждать и терпеть, как в противостоянии с «Манчестер Сити». Причем в любых игровых сочетаниях.
Почти на весь сезон потерян первый номер — один из лучших вратарей мира Куртуа? Оказывается, сидевший за его спиной Лунин немногим хуже. Минус ведущий центральный защитник Эдер Милитао, а время спустя — главный универсал Алаба? Научим играть в центре обороны Карвахаля и номинального опорника Тшуамени. Чтобы забыть сорвавшегося за саудовскими миллионами Бензема, поменяем игровую схему, развернув атакующий треугольник острием вниз, и получим еще более совершенного атакующего дракона с головами Винсиуса Жуниора, Родриго и с ходу покорившего Испанию Беллингема.
Называй любого игрока из основной обоймы — услышишь только лестные эпитеты. То же самое — игроки ротации. Понятно, что выходивший со скамейки и моментально менявший игру любого уровня сложности Модрич, — это особая история. Но есть еще прекрасно понимавший свой статус ветеран Хоселу, на которого можно было грузить мячи с флангов. Есть почти ставший собой прежним после многочисленных травм Менди, чье возвращение избавило Камавингу от необходимости играть на левом фланге обороны. Есть вернувшийся в родной клуб и не смущавшийся по поводу ограниченного (в сравнении с «Миланом») игрового времени Браим Диас. Его КПД, как и эффективность Лукаса Васкеса, поразительны.
И очевидно, что Анчелотти — лучший тренер мира по умению выжимать максимум из имеющихся ресурсов. А еще он — гарант стабильности и отличной обстановки в команде. Настоящий папа. Добрый и заботливый, но готовый разорвать на части тех, кто обижает его игроков. Так было с расистскими скандалами вокруг Винисиуса, который — будем честны — своим провокационным поведением настроил против себя всю Испанию за пределами сливочной части Мадрида. Для Анчелотти бразилец хоть и трудное, но дитя, которое платит тренеру за поддержку и заботу ярчайшей игрой и важнейшими голами.
То, что Карло получил новый контракт задолго до окончания сезона, показавает: они с «Реалом» созданы друг для друга. В свои 64 года Анчелотти даст фору любому. Это Юрген Клопп, будучи на восемь лет моложе, говорит об отсутствии энергии. Зато Анчелотти — как вечный двигатель, в котором постоянно появляются новые апгрейды. Это и о молодых игроках, и о совершенствовании деталей вроде потрясающе эффективных в этом сезоне угловых. Нет сомнений, что и в следующем сезоне итальянец удивит нас еще не раз, а Мбаппе выйдет на новый уровень. Когда же придет время прощаться — можно будет со спокойной душой передать дела Хаби Алонсо. Но это будет потом, а пока Анчелотти снова на чемпионском троне и идет за очередным трофеем Лиги чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|34
|27
|6
|1
|74-22
|87
|
2
|Жирона
|34
|23
|5
|6
|73-42
|74
|
3
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|70-43
|73
|
4
|Атлетико
|33
|20
|4
|9
|62-39
|64
|
5
|Атлетик
|34
|17
|10
|7
|55-33
|61
|
6
|Р. Сосьедад
|34
|14
|12
|8
|48-35
|54
|
7
|Бетис
|33
|12
|13
|8
|41-39
|49
|
8
|Валенсия
|33
|13
|8
|12
|37-38
|47
|
9
|Вильярреал
|33
|12
|9
|12
|54-55
|45
|
10
|Хетафе
|34
|10
|13
|11
|41-47
|43
|
11
|Осасуна
|33
|11
|6
|16
|37-49
|39
|
12
|Алавес
|33
|10
|8
|15
|31-38
|38
|
13
|Севилья
|33
|9
|11
|13
|42-46
|38
|
14
|Лас-Пальмас
|34
|10
|7
|17
|30-43
|37
|
15
|Р. Вальекано
|33
|7
|13
|13
|27-42
|34
|
16
|Мальорка
|33
|6
|14
|13
|27-39
|32
|
17
|Сельта
|33
|7
|10
|16
|37-50
|31
|
18
|Кадис
|34
|4
|14
|16
|23-49
|26
|
19
|Гранада
|33
|4
|9
|20
|36-61
|21
|
20
|Альмерия
|33
|1
|11
|21
|32-67
|14
|3.05
|22:00
|
Хетафе – Атлетик
|0 : 2
|4.05
|15:00
|
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
|2 : 0
|4.05
|17:15
|
Реал – Кадис
|3 : 0
|4.05
|19:30
|
Жирона – Барселона
|4 : 2
|4.05
|22:00
|
Мальорка – Атлетико
|- : -
|5.05
|15:00
|
Осасуна – Бетис
|- : -
|5.05
|17:15
|
Сельта – Вильярреал
|- : -
|5.05
|19:30
|
Валенсия – Алавес
|- : -
|5.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Альмерия
|- : -
|5.05
|22:00
|
Севилья – Гранада
|- : -
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|18
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|17
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|11
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|25
|2
|3
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3