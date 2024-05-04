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Сегодня, 21:50

Анчелотти превратил «Реал» в совершенную машину. У Мадрида нет конкурентов в Испании

«Реал» стал чемпионом Испании в 36-й раз в истории
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Джуд Беллингем и футболисты «Реала» празднуют гол в матче с «Кадисом».
Фото AFP
«Королевский клуб» вернулся на трон ла лиги.

Победа без вариантов — лучшая характеристика 36-го титула «Реала». Это чемпионство было таким же неизбежным, как смена времен года. 28 туров без поражений, всего два проигрыша в первых 49 матчах сезона — без шансов для конкурентов. Их слабости — их проблемы. Изначально было понятно, что ресурса заслужившей овацию «Жироны» не хватит на всю дистанцию. Ну а традиционные соперники оказались не готовы к гонке за золотом.

Нынешний «Атлетико» даже по подбору игроков не может играть в тот прагматичный футбол, что раньше приносил «матрасникам» результат. А творческой версии Диего Симеоне катастрофически не хватает стабильности. Настолько, что красно-белые превратились в домашнюю команду, у которой рекордные показатели по победам на родном стадионе, и худшие в эпоху Симеоне гостевые результаты.

У «Барселоны» же случилось чемпионское похмелье. Финансовые ограничения привычно стесняли каталонцев на трансферном рынке. Молодежь — при всем ее таланте — еще до конца не окрепла, а эпидемия травм приняла немыслимый размах. Причем выбивала она в основном ключевые фигуры — Педри, Гави, Френки де Йонга. А эмоциональный взрыв Хави с отозванным теперь заявлением об отставке по окончании сезона показал уровень напряжения, с которым молодой тренер не справился. Его коллекция красных и желтых карточек показательна.

Карло Анчелотти на этом фоне — скала. Когда итальянец иногда дает волю эмоциям — это почти сенсация. А внешне он совершенно спокоен как при важнейших голах, так и при получении неприятных новостей, которые другого заставят рвать на голове волосы. Возможно, внутри у папы Карло все бушует, только внешне вы об этом не догадаетесь. Зато точно будете знать — он со всем справится, даже если ситуация кому-то кажется безвыходной. Этот «Реал» может быть разным. Сметающим все на своем пути. И готовым ждать и терпеть, как в противостоянии с «Манчестер Сити». Причем в любых игровых сочетаниях.

Болельщики «Реала» следят за матчем «Барселоны».
Фото Reuters

Почти на весь сезон потерян первый номер — один из лучших вратарей мира Куртуа? Оказывается, сидевший за его спиной Лунин немногим хуже. Минус ведущий центральный защитник Эдер Милитао, а время спустя — главный универсал Алаба? Научим играть в центре обороны Карвахаля и номинального опорника Тшуамени. Чтобы забыть сорвавшегося за саудовскими миллионами Бензема, поменяем игровую схему, развернув атакующий треугольник острием вниз, и получим еще более совершенного атакующего дракона с головами Винсиуса Жуниора, Родриго и с ходу покорившего Испанию Беллингема.

Называй любого игрока из основной обоймы — услышишь только лестные эпитеты. То же самое — игроки ротации. Понятно, что выходивший со скамейки и моментально менявший игру любого уровня сложности Модрич, — это особая история. Но есть еще прекрасно понимавший свой статус ветеран Хоселу, на которого можно было грузить мячи с флангов. Есть почти ставший собой прежним после многочисленных травм Менди, чье возвращение избавило Камавингу от необходимости играть на левом фланге обороны. Есть вернувшийся в родной клуб и не смущавшийся по поводу ограниченного (в сравнении с «Миланом») игрового времени Браим Диас. Его КПД, как и эффективность Лукаса Васкеса, поразительны.

И очевидно, что Анчелотти — лучший тренер мира по умению выжимать максимум из имеющихся ресурсов. А еще он — гарант стабильности и отличной обстановки в команде. Настоящий папа. Добрый и заботливый, но готовый разорвать на части тех, кто обижает его игроков. Так было с расистскими скандалами вокруг Винисиуса, который — будем честны — своим провокационным поведением настроил против себя всю Испанию за пределами сливочной части Мадрида. Для Анчелотти бразилец хоть и трудное, но дитя, которое платит тренеру за поддержку и заботу ярчайшей игрой и важнейшими голами.

То, что Карло получил новый контракт задолго до окончания сезона, показавает: они с «Реалом» созданы друг для друга. В свои 64 года Анчелотти даст фору любому. Это Юрген Клопп, будучи на восемь лет моложе, говорит об отсутствии энергии. Зато Анчелотти — как вечный двигатель, в котором постоянно появляются новые апгрейды. Это и о молодых игроках, и о совершенствовании деталей вроде потрясающе эффективных в этом сезоне угловых. Нет сомнений, что и в следующем сезоне итальянец удивит нас еще не раз, а Мбаппе выйдет на новый уровень. Когда же придет время прощаться — можно будет со спокойной душой передать дела Хаби Алонсо. Но это будет потом, а пока Анчелотти снова на чемпионском троне и идет за очередным трофеем Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Жирона
ФК Реал
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Жирона 34 23 5 6 73-42 74
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
3.05 22:00
Хетафе – Атлетик
 0 : 2
4.05 15:00
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 2 : 0
4.05 17:15
Реал – Кадис
 3 : 0
4.05 19:30
Жирона – Барселона
 4 : 2
4.05 22:00
Мальорка – Атлетико
 - : -
5.05 15:00
Осасуна – Бетис
 - : -
5.05 17:15
Сельта – Вильярреал
 - : -
5.05 19:30
Валенсия – Алавес
 - : -
5.05 22:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
5.05 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
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Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 18
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 25 2 3
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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