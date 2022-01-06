«Русский капитан, спаситель! Всегда в него верил». Что говорят в Испании о голе Черышева

Денис вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании.

Денис Черышев наконец-то выстрелил в «Валенсии»: в кубковом матче против «Картахены» полузащитник вышел на замену на 71-й минуте, но успел перевернуть игру. На третьей добавленной минуте Черышев забил и принес «Валенсии» победу (2:1), а заодно обновил личную статистику. Денис отличился за клуб впервые почти за два года — его последний гол в составе «Валенсии» случился в феврале 2020-го.

Игру Черышева отметили испанские СМИ. «Денис Черышев вытащил «Валенсию» из той неразберихи, в которую ее втянула «Картахена», — написал журналист Конрадо Валье. Обозреватель AS уверен, что «Валенсия» могла и проиграть клубу из сегунды. А гол россиянина, по мнению Валье, стал для «Валенсии» настоящим подарком.

«Черышев сотворил чудо», — написал обозреватель Marca Мигель Родригес.

После матча Денис дал интервью клубной пресс-службе. «Оставалось всего несколько минут до конца игры, и это был один из немногих шансов для того, чтобы вырвать победу. К счастью, я смог забить. Мы вышли в 1/8 финала, это очень важно для нас».

Гол Дениса также отметили в соцсетях. «Всегда говорил, что Черышева нужно оставить в команде», — уверен пользователь Twitter под ником ValenciaLoki.

I always said that we should keep cheryshev, if he stays a bit inform. — Loki Valencia (@ValenciaLoki) January 5, 2022

«Спасибо, Черышев! Теперь настало время покупать подарки семье», — написал Rovello1919. Видимо, речь идет о католическом празднике — Богоявлении. Его празднуют в Испании как раз сегодня, 6 января.

Gracias Cheryshev, me has dado tiempo a comprarle los regalos a la familia. — Rovell? (@Rovello1919) January 5, 2022

«Русский капитан, спаситель! Всегда в него верил», — признался ivaaan11.

Don Denis Ch?ryshev, el capit?n ruso, El Salvador, siempre conf?e en ti — IVAN (@_ivaaan11) January 5, 2022

«Черышев и Кубок Испании — история любви», — написал EdwardCastroV.

Cheryshev y la Copa del Rey, una historia de amor. https://t.co/kUAEd5uQTG — Edward. (@EdwardCastroV) January 5, 2022

Портал El Gol Digital считает, что гол в ворота «Картахены» отсрочил уход Черышева из команды. Контракт Дениса с «Валенсией» истекает летом, и остаток сезона он может провести в «Кадисе».

Интересно, что в 2015 году Денис, еще выступая за «Реал», невольно помог «Кадису» пройти «Королевский клуб» в Кубке Испании. Тогда мадридцы допустили ошибку, выпустив Дениса на поле, хотя из-за перебора желтых карточек его нельзя было вносить в заявку. За это «Реал» исключили из Кубка, а «Кадис» прошел в 1/8 финала, где уступил по сумме двух матчей «Сельте».

Если Черышев и перейдет в «Кадис», то его там ждет теплый прием. Местные болельщики до сих пор помнят о том курьезе и даже придумали для Дениса персональную кричалку: «Черышев, ты не можешь играть. Мы любим тебя, Черышев!»