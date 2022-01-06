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«Русский капитан, спаситель! Всегда в него верил». Что говорят в Испании о голе Черышева

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 14:00
Денис Черышев (справа). Фото ФК «Валенсия»
Денис Черышев (справа). Фото ФК «Валенсия»
Теги:
Денис вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании.
Испания. Кубок. 1/16 финала
05 янв, 18:00. Municipal Cartagonova (Картахена)
Картахена
1:2
Валенсия
Голы
Ортуньо, 0 (1:0), Солер, 35 (1:1), Черышев, 90+3 (1:2)
Предупреждения
Диакаби 45, Васкес 73
Судьи
Фуэртес
Денис Черышев. Совет Роналду, СМС от Моуринью, благодарность Черчесову. Большое интервью Дениса Черышева

Денис Черышев наконец-то выстрелил в «Валенсии»: в кубковом матче против «Картахены» полузащитник вышел на замену на 71-й минуте, но успел перевернуть игру. На третьей добавленной минуте Черышев забил и принес «Валенсии» победу (2:1), а заодно обновил личную статистику. Денис отличился за клуб впервые почти за два года — его последний гол в составе «Валенсии» случился в феврале 2020-го.

Игру Черышева отметили испанские СМИ. «Денис Черышев вытащил «Валенсию» из той неразберихи, в которую ее втянула «Картахена», — написал журналист Конрадо Валье. Обозреватель AS уверен, что «Валенсия» могла и проиграть клубу из сегунды. А гол россиянина, по мнению Валье, стал для «Валенсии» настоящим подарком.

«Черышев сотворил чудо», — написал обозреватель Marca Мигель Родригес.

После матча Денис дал интервью клубной пресс-службе. «Оставалось всего несколько минут до конца игры, и это был один из немногих шансов для того, чтобы вырвать победу. К счастью, я смог забить. Мы вышли в 1/8 финала, это очень важно для нас».

Гол Дениса также отметили в соцсетях. «Всегда говорил, что Черышева нужно оставить в команде», — уверен пользователь Twitter под ником ValenciaLoki.

«Спасибо, Черышев! Теперь настало время покупать подарки семье», — написал Rovello1919. Видимо, речь идет о католическом празднике — Богоявлении. Его празднуют в Испании как раз сегодня, 6 января.

«Русский капитан, спаситель! Всегда в него верил», — признался ivaaan11.

«Черышев и Кубок Испании — история любви», — написал EdwardCastroV.

Портал El Gol Digital считает, что гол в ворота «Картахены» отсрочил уход Черышева из команды. Контракт Дениса с «Валенсией» истекает летом, и остаток сезона он может провести в «Кадисе».

Денис Черышев. Переезд в РПЛ, травмы, путь к Богу. Вторая часть большого интервью Дениса Черышева

Интересно, что в 2015 году Денис, еще выступая за «Реал», невольно помог «Кадису» пройти «Королевский клуб» в Кубке Испании. Тогда мадридцы допустили ошибку, выпустив Дениса на поле, хотя из-за перебора желтых карточек его нельзя было вносить в заявку. За это «Реал» исключили из Кубка, а «Кадис» прошел в 1/8 финала, где уступил по сумме двух матчей «Сельте».

Если Черышев и перейдет в «Кадис», то его там ждет теплый прием. Местные болельщики до сих пор помнят о том курьезе и даже придумали для Дениса персональную кричалку: «Черышев, ты не можешь играть. Мы любим тебя, Черышев!»

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Николай Егорычев все материалы автора

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